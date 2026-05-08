O romancă stabilită în Marea Britanie dezvăluie cheltuielile uriașe din fiecare lună pentru întreținerea câinelui. Se apropie de un salariu în România

Cheltuielile pentru animalele de companie au devenit, de la o vreme, un subiect intens discutat pe rețelele sociale. Recent, o româncă stabilită în Marea Britanie a povestit pe Instagram cât plătește în fiecare lună pentru întreținerea câinelui său. Totalul banilor cheltuiți se apropie de un salariu mediu în România.

Evident, povestea a stârnit reacții aprinse în mediul online. Mulți au remarcat că sumele cheltuite pe „diverse” fac cât un salariu la noi în țară, de aici și discuțiile iscate pe „Insta”.

Pe ce dă banii românca din UK

Din „story-ul” postat pe Instagram, românca arată că mare parte din costuri înseamnă hrana premium, vizitele la veterinar și asigurarea medicală pentru câine. Ea plătește, însă, inclusiv un card de membru al unui club pentru patrupedul său, plus câteva sute de lire sterline pentru închirierea unui câmp pe care să alerge animalul.

Totalul cheltuielilor lunare ajunge la 800 de lire sterline. În banii noștri, asta înseamnă aproximativ 4860 de lei, cam cât un salariu mediu din România. „Și mă mai întreabă al meu pe ce se duc banii!”, spune proprietara cățelului, pentru care nicio liră cheltuită pentru confortul animalului favorit nu este „prea mult”.

De altfel, o persoană stabilită în Marea Britanie a explicat cât de importantă este asigurarea pentru animalele de companie. Mai ales dacă se ajunge la probleme medicale serioase, spune ea: „Când o să mergi cu câinele la veterinar și o să-ți zică veterinarul că trebuie operat și operația costă 10.000, o să înțelegi de ce e nevoie de asigurare. Eu pentru al meu plătesc vreo 85 de lire și e asigurat până în 15.000 de lire pe an. Și tot crește de la an la an costul”.

Altcineva a dezvăluit că și în alte țări europene costurile sunt ridicate: „Și în UE există asigurare pentru căței. Eu plătesc în Austria, pentru al meu, 141 de euro pe lună”.

View this post on Instagram A post shared by Sushi 🍣 (@sushithexl)

Cum au reacționagt românii

Postarea româncei din Marea Britanie a adunat numeroase reacții, iar părerile au fost împărțite. În timp ce unii iubitori de animale au spus că sănătatea unui câine merită orice sacrificiu financiar, alții au fost de părere că sumele sunt exagerate.

Iată câteva dintre comentariile lăsate la această postare:

„Mai bine nu calculam, că m-au luat durerile de inimă”;

„E câine… sau leasing la camion?”;

„Mai ieftin să întrețin o mașină și o motocicletă”;

„Cu acești bani risipiți aiurea poți «înfia» 10 copii, ce nu vor mai suferi de foame”.

În Europa de Vest, prețurile pentru servicii veterinare și asigurări au crescut semnificativ în ultimii ani. O simplă intervenție medicală sau o internare de urgență poate ajunge la mii de euro. Din acest motiv, tot mai mulți aleg să facă polițe de asigurare pentru animalele lor de companie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Doi italieni au fost trimiși în judecată după ce au confundat o femeie din Ucraina cu o româncă și au început să o înjure. Ce acuzații li se aduc

Ce sumă de bani a primit o româncă pentru a se mărita cu un marocan. Scopul: obținerea cetățeniei