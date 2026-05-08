Trump amenință Iranul cu represalii violente după atacul asupra a trei distrugătoare americane din Ormuz: „S-au jucat cu noi. Un fleac, i-am măturat”

Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu represalii dure după ce trei nave de război americane au fost atacate în timp ce traversau Strâmtoarea Ormuz spre Golful Oman. Mai multe rachete și drone iraniene au vizat distrugătoarele lansatoare de rachete ale Marinei SUA, însă toate au fost interceptate sau neutralizate înainte de a produce pagube.

„Trei distrugătoare americane de clasă mondială tocmai au traversat, cu mare succes, Strâmtoarea Ormuz, sub focul inamic. Cele trei distrugătoare nu au suferit nicio avarie, dar atacatorii iranieni au suferit pagube considerabile. Aceștia au fost complet distruși, împreună cu numeroase ambarcațiuni mici, folosite pentru a înlocui marina lor complet decapitată. Aceste ambarcațiuni s-au scufundat în adâncurile mării, rapid și eficient. Rachetele au fost lansate asupra distrugătoarelor noastre și au fost doborâte cu ușurință. La fel, au venit și drone, care au fost prăjite în timp ce se aflau în aer”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

În ciuda gravității incidentului, liderul de la Casa Albă a ținut să transmită că armistițiul rămâne în vigoare, minimalizând aparent impactul atacului în fața jurnaliștilor.

„S-au jucat cu noi astăzi. I-am măturat. S-au jucat. Eu numesc asta un fleac”, a declarat Trump.

Trump: „Semnați acordul, și REPEDE!”

Tonul lui Trump a devenit însă mult mai dur când a vorbit despre consecințele unui eventual refuz iranian de a ajunge la o înțelegere diplomatică.

„O țară normală ar fi permis acestor distrugătoare să treacă, dar Iranul nu este o țară normală. Aceștia sunt conduși de NEBUNI și, dacă ar avea șansa să folosească o armă nucleară, ar face-o fără ezitare, dar nu vor avea niciodată această oportunitate și, la fel cum i-am doborât din nou astăzi, îi vom doborî mult mai tare și mult mai violent în viitor, dacă nu își semnează acordul, RAPID! Cele trei distrugătoare ale noastre, cu echipajele lor minunate, se vor alătura acum blocadei noastre navale, care este cu adevărat un „zid de oțel””, a avertizat Donald Trump, pe Truth Social.

Armata americană a confirmat joi că „a vizat instalații militare iraniene” ca răspuns direct la atacuri.

Potrivit Comandamentului american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), care a comunicat oficial pe platforma X, „forțele americane au interceptat atacuri iraniene neprovocate și au răspuns cu lovituri defensive în timp ce distrugătoarele lansatoare de rachete ale Marinei americane traversau Strâmtoarea Ormuz spre Golful Oman pe 7 mai”, scrie France24.

Sursa video – X/@MarioNawfal

CENTCOM a precizat că atacurile iraniene au implicat „rachete, drone și ambarcațiuni mici”, iar răspunsul american a vizat „baze de lansare a rachetelor și dronelor, centre de comandă și control și baze de informații, supraveghere și recunoaștere” infrastructura militară direct responsabilă de agresiune.

