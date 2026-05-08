Prima pagină » Știri externe » Trump amenință Iranul cu represalii violente după atacul asupra a trei distrugătoare americane din Ormuz: „S-au jucat cu noi. Un fleac, i-am măturat”

Trump amenință Iranul cu represalii violente după atacul asupra a trei distrugătoare americane din Ormuz: „S-au jucat cu noi. Un fleac, i-am măturat”

Mihai Tănase
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu represalii dure după ce trei nave de război americane au fost atacate în timp ce traversau Strâmtoarea Ormuz spre Golful Oman. Mai multe rachete și drone iraniene au vizat distrugătoarele lansatoare de rachete ale Marinei SUA, însă toate au fost interceptate sau neutralizate înainte de a produce pagube.

„Trei distrugătoare americane de clasă mondială tocmai au traversat, cu mare succes, Strâmtoarea Ormuz, sub focul inamic. Cele trei distrugătoare nu au suferit nicio avarie, dar atacatorii iranieni au suferit pagube considerabile. Aceștia au fost complet distruși, împreună cu numeroase ambarcațiuni mici, folosite pentru a înlocui marina lor complet decapitată.

Aceste ambarcațiuni s-au scufundat în adâncurile mării, rapid și eficient. Rachetele au fost lansate asupra distrugătoarelor noastre și au fost doborâte cu ușurință. La fel, au venit și drone, care au fost prăjite în timp ce se aflau în aer”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

04 May 2026, US, Washington: US President Donald Trump addresses the small business community in the East Room of the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa

În ciuda gravității incidentului, liderul de la Casa Albă a ținut să transmită că armistițiul rămâne în vigoare, minimalizând aparent impactul atacului în fața jurnaliștilor.

„S-au jucat cu noi astăzi. I-am măturat. S-au jucat. Eu numesc asta un fleac”, a declarat Trump.

Trump: „Semnați acordul, și REPEDE!”

Tonul lui Trump a devenit însă mult mai dur când a vorbit despre consecințele unui eventual refuz iranian de a ajunge la o înțelegere diplomatică.

„O țară normală ar fi permis acestor distrugătoare să treacă, dar Iranul nu este o țară normală. Aceștia sunt conduși de NEBUNI și, dacă ar avea șansa să folosească o armă nucleară, ar face-o fără ezitare, dar nu vor avea niciodată această oportunitate și, la fel cum i-am doborât din nou astăzi, îi vom doborî mult mai tare și mult mai violent în viitor, dacă nu își semnează acordul, RAPID! Cele trei distrugătoare ale noastre, cu echipajele lor minunate, se vor alătura acum blocadei noastre navale, care este cu adevărat un „zid de oțel””, a avertizat Donald Trump, pe Truth Social.

Armata americană a confirmat joi că „a vizat instalații militare iraniene” ca răspuns direct la atacuri.

Potrivit Comandamentului american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), care a comunicat oficial pe platforma X, „forțele americane au interceptat atacuri iraniene neprovocate și au răspuns cu lovituri defensive în timp ce distrugătoarele lansatoare de rachete ale Marinei americane traversau Strâmtoarea Ormuz spre Golful Oman pe 7 mai”, scrie France24.

Sursa video – X/@MarioNawfal

CENTCOM a precizat că atacurile iraniene au implicat „rachete, drone și ambarcațiuni mici”, iar răspunsul american a vizat „baze de lansare a rachetelor și dronelor, centre de comandă și control și baze de informații, supraveghere și recunoaștere”  infrastructura militară direct responsabilă de agresiune.

Recomandarea autorului

SUA anunță că au „neutralizat” un petrolier iranian care a încercat să spargă blocada navală americană în Golful Persic

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate

Cele mai noi

Trimite acest link pe