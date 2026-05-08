Prima pagină » Știri externe » Premieră mondială în Coreea de Sud: primul călugăr robot care a intrat vreodată într-un templu sacru, chiar în ajunul zilei de naștere a lui Buddha

Mihai Tănase
Primul călugăr budist robot - Sursa Foto - X/@Sputnik_India
Un moment fără precedent a avut loc în Coreea de Sud, unde primul călugăr robot umanoid a fost prezentat oficial într-un templu budist din Seul, într-un gest simbolic care unește tradiția spirituală veche de secole cu tehnologia viitorului.

Într-o imagine care pare desprinsă dintr-un film science-fiction, dar care s-a petrecut în realitate, Coreea de Sud a prezentat oficial primul călugăr robot umanoid din istoria sa. Evenimentul a avut loc la Templul Jogye, unul dintre cele mai importante centre ale budismului coreean, chiar în ajunul Zilei de Naștere a lui Buddha, scrie APNews.

Robotul, botezat Gabi, are 130 de centimetri înălțime și a apărut îmbrăcat într-o robă budistă tradițională, în nuanțe sobre de gri și maro, completată de pantofi negri. Cu gesturi atent programate, umanoidul și-a împreunat mâinile în semn de respect și s-a înclinat solemn în fața călugărilor prezenți la ceremonie, într-un ritual care simbolizează dedicarea sa față de budism.

Tradiția milenară față-n față cu tehnologia viitorului

Momentul care a atras toate privirile a fost acela în care unul dintre călugării oficianți i-a așezat cu grijă la gât un rozariu, marcând simbolic intrarea lui Gabi în comunitatea spirituală. Gestul a fost privit ca o punte spectaculoasă între o tradiție religioasă veche de mii de ani și avansul accelerat al inteligenței artificiale și roboticii.

Prezentarea robotului-călugăr a stârnit curiozitate și uimire, mai ales într-o societate precum cea sud-coreeană, recunoscută pentru modul în care îmbină modernitatea tehnologică cu respectul profund pentru valorile culturale și spirituale.

Potrivit agenției sud-coreene de presă Yonhap, Gabi nu va rămâne doar un simbol ceremonial. Robotul urmează să participe, la finalul acestei luni, la celebrul festival al lanternelor organizat cu ocazia sărbătorilor budiste, unde va apărea alături de alți roboți.

Imaginea unui călugăr umanoid printre lampioane, rugăciuni și ritualuri sacre ar putea deveni una dintre cele mai puternice reprezentări ale lumii care vine – o lume în care spiritualitatea și tehnologia nu se exclud, ci încep să meargă, surprinzător, pe același drum.

Trimite acest link pe