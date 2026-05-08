Pensionarii din acest sector din București primesc 582 lei în plus la pensie. Care este singura condiție

Pensionarii din acest sector din București primesc 582 de lei în plus, la pensie. Iată care este singura condiție.

În luna martie, pensia medie în România a fost de 2.820 de lei, potrivit ultimei raportări a Casei de Pensii. În luna februarie, pensia media a fost mai mică cu un singur leu, respectiv de 2.819 lei, scrie Newsweek.ro.

Conform sursei citate, pensiile sunt înghețate în 2026, iar valoarea punctului de referință pentru calculul penesiei a rămas de 81 de lei.

Chiar și așa, există pensionari care primesc sute de lei în plus la pensie, în fiecare lună. Mai precis, 842.773 pensionari iau bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă sau socială.

Acești pensionari au muncit minim 15 ani, au vârsta de pensionare, însă pe baza contributivității nu au ajuns la pensia minimă de 1.281 de lei. Pentru aceștia, statul completează lunar pensia cu sute de lei, pentru a putea primi 1.281 de lei.

Spre exemplu, pensionarii din acest sector din București primesc 582 de lei în plus la pensie. Este vorba despre pensionarii din sectorul 5 ai Capitalei. Numărul beneficiarilor este: 20, conform sursei citate, și se adresază pensionarilor proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Se pare că, în Sectorul 5, suma primită de acești pensionari este ceva mai ridicată decât în celelalte Sectoare ale Capitalei. Spre exemplu, în Sectorul 1, suma este de 538 de lei, iar numărul beneficiarilor este: 13.

