Turcia a dezvăluit noua rachetă de croazieră sol-sol Kara Atmaca. Este o rachetă de precizie cu rază lungă de acțiune, poziționată pentru a rivaliza cu racheta ATACMS fabricată în SUA, lansată de pe lansatoarele HIMARS.

Army Recognition notează că – spre deosebire de racheta americană ATACMS, racheta Kara Atmaca folosește un profil de rachetă de croazieră cu zbor la joasă altitudine.

Sistemul este conceput pentru a evita apărarea aeriană modernă prin mascarea terenului și rutări complexe.

Racheta Kara Atmaca evidențiază ambiția tot mai mare a Turciei de a contesta supremația consacrată a SUA, dar și a Rusiei, pe piața atacurilor de precizie.

În același timp, Turcia își extinde capacitatea independentă de atac

Kara Atmaca, rachetă de croazieră cu zbor la joasă altitudine

Prezentată pe un lansator tactic cu roți la expoziția de apărare SAHA Expo 2026, Kara Atmaca reflectă efortul continuu al Turciei de a reduce dependența de sistemele străine de atac cu rază lungă de acțiune.

Totodată, Turcia vrea să își mărească portofoliul de rachete, pe fondul creșterii cererii regionale de arme de atac terestre ghidate de precizie.

ATACMS este o rachetă cvasi-balistică lansată de pe lansatoare M270 MLRS(Multiple Launch Rocket System) pe șenile sau lansatoare HIMARS pe roți.

Kara Atmaca este o rachetă de croazieră cu zbor la joasă altitudine, optimizată pentru misiuni de penetrare care urmăresc terenul împotriva țintelor terestre fixe de mare valoare.

„Această distincție modifică semnificativ profilul operațional al armei”, explică specialiștii de la Army Recognition.

ATACMS se bazează pe zbor balistic de mare viteză pentru angajarea rapidă a țintei.

Kara Atmaca, arhitectură sofisticată de ghidare multistrat

Kara Atmaca pune accent pe supraviețuire printr-o observabilitate redusă, mascarea terenului și rutarea complexă. Astfel, interceptarea este mult mai dificilă pentru sistemele stratificate de apărare aeriană, arată Army Recognition.

Conform datelor tehnice publicate de compania Roketsan, racheta sol-sol Kara Atmaca are o rază de acțiune de 280 km.

Lungime – 6,1 metri;

Diametru – 370 mm;

Greutate de lansare – 910 kg.

Racheta utilizează o arhitectură sofisticată de ghidare multistrat. Combină sisteme de navigație inerțială, navigație prin satelit anti-bruiaj, navigație cu referire la teren, altimetre barometrice și radar și un senzor de căutare în infraroșu pentru imagistică pentru ghidare terminală.

„Această combinație este concepută pentru a menține precizia navigației chiar și în medii fără GPS, îmbunătățind în același timp precizia în faza finală de atac”, se arată în analiza Army Recognition.

Focos de fragmentare a explozibilului

Racheta poartă un focos de fragmentare a explozibilului. Este destinat neutralizării centrelor de comandă, a centrelor logistice, a siturii de apărare aeriană, a depozitelor de muniții și a țintelor de infrastructură critică.

Kara Atmaca oferă Turciei o capacitate similară conceptelor occidentale de foc de precizie profundă, care conturează acum doctrina modernă a câmpului de luptă.

Kara Atmaca ilustrează, de asemenea, strategia mai amplă a Turciei în domeniul apărării și al industriei. Ținta o reprezintă ecosisteme autohtone de atac de precizie, independente de restricțiile de aprovizionare ale NATO.

În ultimul deceniu, Ankara a accelerat investițiile în rachete de croazieră, rachete balistice, vehicule aeriene fără pilot înarmate și sisteme de război.

Racheta de croazieră Kara Atmaca ar putea influența doctrina viitoare a armatei Turciei

Potrivit Army Recognition, racheta de croazieră Kara Atmaca ar putea influența doctrina viitoare a armatei Turciei.

Sunt extinse capacitățile de atac la distanță dincolo de rachetele de artilerie convenționale.

Kara Atmaca este integrată cu dronele de recunoaștere turcești, activele satelitare și sistemele de comandă în rețea pe câmpul de luptă.

Kara Atmaca ar putea sprijini operațiuni coordonate de atac la distanță împotriva nodurilor de comandă inamice și a infrastructurii strategice.

„O astfel de integrare ar spori semnificativ capacitatea Turciei de a efectua suprimarea misiunilor de apărare aeriană inamică și focuri operaționale în adâncime în medii contestate”, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition.

