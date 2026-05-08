Ion Cristoiu: „Zi istorică. Prin decizia PNL și USR, avem în sfârșit dovada că moțiunea a fost corectă și că PSD trebuia să plece de ceva timp”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat votul moțiunii de cenzură și schimbările produse în interiorul coaliției politice. Invitatul a spus că evenimentele din ultimele zile au confirmat apropierea dintre PNL și USR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cristoiu a explicat că momentul politic actual este important pentru că, în opinia sa, alianțele și raporturile reale dintre partide au devenit vizibile.

Ion Cristoiu: „Guvernarea asta a fost împinsă către USR”

Publicistul a spus că deciziile luate de PNL și USR demonstrează apropierea dintre cele două partide. În opinia sa, guvernul Bolojan a fost împins tot mai mult spre agenda USR.

„Ziua de astăzi a reprezentat un moment istoric, deoarece, prin decizia PNL, e o decizie totuși a unui for conducător, și decizia USR, domnul Fritz a vorbit aproape 10 minute despre cât de bine se înțelege el cu PNL-ul, avem în sfârșit, în seara aceasta, dovada că moțiunea a fost corectă, că PSD trebuia să plece.”, spune el.

Cristoiu a afirmat că apropierea dintre cele două partide nu mai poate fi ascunsă.

„Avem dovada că PNL-ul lui Bolojan este userizat. Acum s-au dat pe față, da? Am zis că e ceva neregulă. Guvernarea asta a fost împinsă către USR, a fost o guvernare USR, pentru că acest domn Bolojan este la căruța USR.”, afirmă acesta.

Discursul lui Dominic Fritz a clarificat relația cu PNL

Ion Cristoiu a spus că declarațiile liderului USR au fost decisive pentru înțelegerea situației politice. El consideră că inclusiv PSD a realizat târziu această apropiere.

„Mă miră că PSD-ul s-a prins. În seara aceasta, Dominic Fritz a spus clar: «Ne-am împăcat foarte bine cu PNL-ul lui Bolojan». Deci cu Bolojan. Nu știu dacă mai există un alt PNL de care vorbea Crin Antonescu.”, spune el.

Invitatul a comentat și votul conducerii liberale, spunând că acesta a consolidat poziția premierului.