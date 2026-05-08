Valentin Stan: În declarația ambasadorului SUA de la București nu se regăsește nicăieri invitația lui Trump pentru Nicușor

În emisiunea „Marius Tucă Show”, Valentin Stan comentează un interviu al ambasadorului Statelor Unite la București. El face trimitere la o preluare din „Știri pe surse”, publicată prin Agerpres, și discută declarațiile din interviu.
Avem un interviu al ambasadorului Statelor Unite la București. Pe 31 martie, am preluat știrea de pe «Știri pe surse». Interviul este de la Agerpres, spune Valentin Stan
Valentin Stan spune că, în interviu, ambasadorul vorbește despre o posibilă întâlnire bilaterală România–SUA la Washington, dar fără informații noi.
Mai ții tu minte ce s-a spus, că l-a invitat președintele Trump? A venit Sprânceană și a zis că nu există nicio invitație formală. Nu poți să te bazezi pe Sprânceană, dar pe ambasadorul SUA? Da. Unde e invitația, întreabă analistul Stan.