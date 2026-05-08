Crin Antonescu: „Lumea politică se împarte acum între Georgescu și haștagiști”

În emisiunea „Marius Tucă Show", Crin Antonescu vorbește despre scena politică din România.

Crin Antonescu spune că perioada în care politica era împărțită simplu între PSD și PNL pare să se fi terminat. În opinia sa, lucrurile s-au schimbat. Acum apar alte forme de politică. Unele sunt mai radicale sau mai greu de încadrat.

„Nu cred că mai suntem în vremea în care scena politică se poate împărți între PSD și PNL” , spune Crin Antonescu

Crin Antonescu: între populismul lui Călin Georgescu și „hashtag-urile” lui Ilie Bolojan

Antonescu spune că în locul vechii împărțiri apar două direcții mari:

o zonă populistă

o zonă de reacție puternică în spațiul online

El vorbește despre o „fantasmă populistă” și despre tensiuni din zona rețelelor sociale. Menționează și exemple de discursuri politice foarte dure sau exagerate.

„Din păcate, probabil că acum vom fi între o fantasmă populistă de genul «Îți place, nu-ți place?». Asta e părerea mea, de genul Călin Georgescu, și o fantasmă cu istericalele hashtag-urilor de genul Ilie Bolojan. Am înțeles, sunt de acord cu maestrul Ion Cristoiu că cele două trebuie să se despartă” , conchide Crin Antonescu.

În concluzie, Antonescu susține că vechile structuri politice nu mai funcționează la fel ca înainte. Contextul s-a schimbat, iar electoratul reacționează diferit.