Iată câte kilograme ai avea pe alte planeta și pe Lună, în funcție de greutatea ta actuală, de pe Pământ. Unde ai fi ușor ca o pisică și unde, cât un urs.

Se pare că greutatea nu este un număr constant, ci este o măsură a cât de mult te poate trage o planetă. În vreme ce masa ta rămâne aceeași, greutatea ta este o variabilă cosmică.

Astfel, dacă pe Pământ, ai cântări 68 de kilograme, te-ai putea deplasa prin Univers, astfel:

Pe Lună (11,3 kg): Te-ai simți ca un supererou. Cu doar 1/6 din gravitația Pământului, fiecare pas ar fi un salt masiv.

Pe Marte (25,7 kg): Mersul prin praful roșu te-ar simți incredibil de ușor și elastic.

Pe Jupiter (158,8 kg): Fiind regele planetelor, gravitația masivă a lui Jupiter te-ar face să te simți de aproape trei ori mai greu. Chiar și statul în picioare ar fi un antrenament extenuant.

Pe Pluto (4,5 kg): Pe această planetă pitică înghețată, ai cântări mai puțin decât un sac standard de zahăr. Practic, ai putea sări peste o casă.

Așadar, aceasta este o reamintire uluitoare că „greutatea” ta este, de fapt, doar o conversație între corpul tău și planeta de sub picioarele tale.

Vezi, mai jos, un tabel cu greutatea și cât anume ai cântări, în funcție de ea și în funcție de Planeta pe care te-ai afla!

