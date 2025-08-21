Dan Dungaciu: „Putin se va întâlni cu Zelenski doar când va semna capitularea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a explicat de ce războiul din Ucraina va continua și de ce nu vede posibilă o întâlnire între Zelenski și Putin. El a analizat și felul în care Kremlinul privește actualul conflict. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Zelenski își va juca cartea până la capăt și punct”

Dan Dungaciu consideră că Zelenski nu va renunța la mandatul său. Războiul nu va fi decis la masa negocierilor, ci pe front.

„Acum, cred eu, înainte de a pleca Zelenski, eu cred că Zelenski nu pleacă. El își va juca cartea până la capăt și punct. O să continue războiul. O să vedem în ce măsură sprijinul militar american va continua. Sigur că Zelenski i-a spus președintelui Trump: dă-mi 100 de miliarde sau de cât cumpără el Patriot. Americanii nici nu au Patriot-urile acelea să le dea. Nici armamentul. Cu armamentul nu suntem prea bine. Deci Patriot este totuși o armă defensivă. Sigur, e greu de definit defensiv, ofensiv aici. Dar e o armă în care, mă rog, te aperi să ții războiul mai departe. Nu să îi scoți pe ruși de acolo. Războiul va continua. Va fi o decizie a frontului, nu o decizie diplomatică. Asta vreau să spun. Deci acum trebuie să ne așteptăm că războiul… O decizie dată de front.”, afirmă Dan Dungaciu.

„În comunicarea strategică a Kremlinului nu există numele Zelenski”

În același timp, Rusia nu recunoaște legitimitatea lui Zelenski, iar întâlnirea dintre cei doi ar putea avea loc doar pentru semnarea capitulării.