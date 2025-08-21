Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Relația bilaterală Moscova – Washington este mai IMPORTANTĂ decât Ucraina”

Dan Dungaciu: „Relația bilaterală Moscova – Washington este mai IMPORTANTĂ decât Ucraina”

Malina Maria Fulga
21 aug. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Relația bilaterală Moscova - Washington este mai IMPORTANTĂ decât Ucraina”
Dan Dungaciu: „Relația bilaterală Moscova - Washington este mai importantă decât Ucraina”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu analiza concluziile întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Întâlnirea s-a axat mai mult pe întărirea relațiilor bilaterale, pacea din Ucraina nefiind un subiect principal, susține acesta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Discuția n-a fost despre Ucraina decât, probabil, în treacăt”

Dan Dungaciu afirmă că întâlnirea dintre SUA și Rusia nu a avut ca subiect principal pacea din Ucraina, ci mai degrabă întărirea relațiilor dintre cele două puteri. Acesta susține că se observă semnele unei opriri a ostilităților, punctând necesitatea stabilității la nivel internațional.

„Alaska a confirmat că este o negociere directă între partea americană și partea rusă. Cele două state au început să converseze. Discuția n-a fost despre Ucraina decât, probabil, în treacăt. Relansarea s-a petrecut, iar acest element sigur de contencios, ca să spun așa, trebuie într-un fel sau altul clarificat, dar clarificat în așa fel încât să nu distrugă proiectul de parteneriat. Și tot ce fac rușii sau ce fac americanii, toată această pudibonderie la care asistăm, prudența Federației Ruse, a părții ruse, să nu se înfurie prea tare și să nu reacționeze la ceea ce mai spune Trump din când în când, astea sunt explicabile doar prin prisma acestei viziuni, acestei paradigme. Problema Ucraina nu trebuie să împieteze asupra relațiilor bilaterale, care trebuie relansate. Și, între noi fie vorba, Exxon a început să semneze contracte. De ce a început, cum să spun, să se miște motorul bilateral? Războiul trebuie să-l rezolvăm în așa fel încât să împăcăm într-un fel și capra, și varza, să aducem pe toți în țară cu soluții.”

Mediafax
Alexandru Rogobete a anunțat principalele măsuri de reformă în sistemul sanitar
Digi24
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Mesajul lui Putin către România. Anatol Șalaru: „Vrea mai mult decât Ucraina”
Mediafax
Legea care va stabili cum se încasează pensiile private ajunge a doua oară pe masa Guvernului
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Cancan.ro
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără fațete, cu fălcuțele la purtător
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Ce a postat adolescenta care a murit pe A1 înainte cu doar o săptămână de tragedie. Comentariul lăsat de iubitul ei: „Te iubesc”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Regulă pentru românii care își fac sau își schimbă buletinul! Trebuie să prezinte obligatoriu aceste acte
Evz.ro
Tragedia de pe A1: Părinţii Georgienei vorbesc despre relaţia interzisă a fiicei lor
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
King Beard X (John Crawley), vedeta Tiktok-ului, a murit la doar 46 de ani. Ce s-a întâmplat cu starul cu 3,5 milioane de fani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Câți dintre elevii din sistemul privat din România aleg universități din străinătate?
SPORT Ce număr va purta pe tricou Mamadou Thiam la FCSB. „Îi facem cadou”
08:25
Ce număr va purta pe tricou Mamadou Thiam la FCSB. „Îi facem cadou”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 685. Israelul a luat cu asalt orașul Gaza!/60.000 de rezerviști, mobilizați!
08:17
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 685. Israelul a luat cu asalt orașul Gaza!/60.000 de rezerviști, mobilizați!
POLITICĂ Cătălin Cherecheș rămâne cu banii de mită/Instanța: „Nu întruneşte elementele infracțiunii de luare de mită, ci ale infracţiunii de abuz în serviciu”
08:04
Cătălin Cherecheș rămâne cu banii de mită/Instanța: „Nu întruneşte elementele infracțiunii de luare de mită, ci ale infracţiunii de abuz în serviciu”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1275. Rusia anunță că a eliminat un grup ucrainean de sabotaj care i-a trecut granița și fusese instruit în state NATO
07:39
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1275. Rusia anunță că a eliminat un grup ucrainean de sabotaj care i-a trecut granița și fusese instruit în state NATO
ANALIZĂ Süddeutsche Zeitung: Dezbaterea privind securitatea Ucrainei garantează doar TEMERI /Europa nu poate accepta pacea fără mijloace de a descuraja Rusia
07:30
Süddeutsche Zeitung: Dezbaterea privind securitatea Ucrainei garantează doar TEMERI /Europa nu poate accepta pacea fără mijloace de a descuraja Rusia
ACTUALITATE 21 AUGUST, calendarul zilei: Centenar Toma Caragiu/ Usain Bolt împlinește 39 de ani, Robert Lewandowski 37
07:15
21 AUGUST, calendarul zilei: Centenar Toma Caragiu/ Usain Bolt împlinește 39 de ani, Robert Lewandowski 37