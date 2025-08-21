Dan Dungaciu: „Relația bilaterală Moscova – Washington este mai IMPORTANTĂ decât Ucraina”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu analiza concluziile întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Întâlnirea s-a axat mai mult pe întărirea relațiilor bilaterale, pacea din Ucraina nefiind un subiect principal, susține acesta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu afirmă că întâlnirea dintre SUA și Rusia nu a avut ca subiect principal pacea din Ucraina, ci mai degrabă întărirea relațiilor dintre cele două puteri. Acesta susține că se observă semnele unei opriri a ostilităților, punctând necesitatea stabilității la nivel internațional.
„Alaska a confirmat că este o negociere directă între partea americană și partea rusă. Cele două state au început să converseze. Discuția n-a fost despre Ucraina decât, probabil, în treacăt. Relansarea s-a petrecut, iar acest element sigur de contencios, ca să spun așa, trebuie într-un fel sau altul clarificat, dar clarificat în așa fel încât să nu distrugă proiectul de parteneriat. Și tot ce fac rușii sau ce fac americanii, toată această pudibonderie la care asistăm, prudența Federației Ruse, a părții ruse, să nu se înfurie prea tare și să nu reacționeze la ceea ce mai spune Trump din când în când, astea sunt explicabile doar prin prisma acestei viziuni, acestei paradigme. Problema Ucraina nu trebuie să împieteze asupra relațiilor bilaterale, care trebuie relansate. Și, între noi fie vorba, Exxon a început să semneze contracte. De ce a început, cum să spun, să se miște motorul bilateral? Războiul trebuie să-l rezolvăm în așa fel încât să împăcăm într-un fel și capra, și varza, să aducem pe toți în țară cu soluții.”