Dan Dungaciu: „Relația bilaterală Moscova – Washington este mai IMPORTANTĂ decât Ucraina”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu analiza concluziile întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Întâlnirea s-a axat mai mult pe întărirea relațiilor bilaterale, pacea din Ucraina nefiind un subiect principal, susține acesta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Discuția n-a fost despre Ucraina decât, probabil, în treacăt”

Dan Dungaciu afirmă că întâlnirea dintre SUA și Rusia nu a avut ca subiect principal pacea din Ucraina, ci mai degrabă întărirea relațiilor dintre cele două puteri. Acesta susține că se observă semnele unei opriri a ostilităților, punctând necesitatea stabilității la nivel internațional.