Dan Dungaciu: „Toată lumea spune că RĂZBOIUL trebuie încheiat. Trump a făcut asta”

În ediția din 20 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul politic Dan Dungaciu a abordat subiectul războiului și al negocierilor de pace în contextul relațiilor internaționale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a subliniat că, în acest moment, există un consens clar în opinia publică și în dezbateri- războiul trebuie să se încheie. Sociologul Dungaciu a spus că, deși în trecut europenii au avut poziția ca războiul să continue încă doi, trei ani, acum atitudinea s-a schimbat radical.

„Ideea care planează asupra oricărei dezbateri sau oricărei abordări asupra lui, este că războiul trebuie terminat. E un consens, războiul trebuie oprit. Ceea ce până acum, acum, nu multă vreme în urmă, dacă dăm filmul înapoi, vedeți că europenii spun că nu, războiul trebuie să mai țină doi, trei, patru ani. Atmosfera publică îți spune că războiul trebuie încheiat. Toată lumea spune asta. Kievul spune asta” , spune Dan Dungaciu.

Sociologul Dan Dungaciu a evidențiat, de asemenea rolul lui Donald Trump. Acesta a explicat că președintele american vrea să intre în istorie nu doar pentru războaiele câștigate, ci mai ales pentru cele pe care le-a evitat.