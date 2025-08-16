Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a explicat cum întâlnirea din Alaska a fost construită de Donald Trump și Vladimir Putin într-un mod strategic, menit să surprindă și să contrazică așteptările tuturor. Potrivit lui Dungaciu, momentul a marcat începutul unei noi etape în relațiile americano-ruse. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Trump și Putin i-au păcălit pe toți”

Dungaciu spune că Trump a jucat abil, lăsând să se creadă că urmează sancțiuni drastice și o confruntare. În ultimul moment a schimbat scenariul și a invitat Rusia la dialog.

„Deci, acolo s-a confirmat acest lucru. Trump l-a invitat. Trump a jucat, hai să-ți spun altfel, Trump i-a păcălit pe toți. Împreună cu Vladimir Putin. Într-o conivență din aceasta pe care puțini au simțit-o, Trump i-a păcălit pe toți pentru că i-a lăsat pe toți să creadă că vine, vine, vine, vine 15 august, vin sancțiunile, vine lovitura năprasnică, își mută, cum să spun, submarinele pe care oricum nu le putea verifica nimeni, unde sunt, unde au fost, pentru că nimeni nu știe. Și în momentul în care trebuia ca lucrurile să se rupă și perspectiva celor care spuneau că Trump și-a schimbat atitudinea, a devenit prietenul domnului Zelenski sau a devenit dușmanul de moarte al domnului Putin, acel moment a fost aruncat în aer.”, susține invitatul

Au pus în mișcare relația bilaterală americano-rusă

Potrivit analistului, invitația către Putin a venit din inițiativa lui Trump, care a dorit să marcheze începutul unei noi dinamici bilaterale.