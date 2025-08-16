Dan Dungaciu: „Trump știa care va fi rezultatul pe Ucraina, o temă minoră în discuțiile bilaterale”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a spus că întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a fost o surpriză. Potrivit lui, tema Ucrainei a fost secundară, iar scopul real a fost resetarea relației americano-ruse. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Summit-ul a fost despre resetarea relației dintre marile puteri

Dungaciu a subliniat că Ucraina a fost doar un subiect secundar. Trump știa de la început rezultatul discuțiilor. Întâlnirea a vizat în realitate o repoziționare strategică a SUA și Rusiei.

„Trump știa foarte bine, înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin, apropo de suspans, nu se zice ce se va discuta, Trump știa foarte bine înainte care va fi rezultatul pe Ucraina, o temă minoră, oricât ar părea de iritant pentru noi, o temă minoră în discuțiile bilaterale. Pentru că summit-ul a fost despre resetarea relației dintre cele două mari puteri, așa cum Trump a vrut să facă asta în 2016, când a spus pentru prima dată, în pofida opiniei publice americane: de ce nu ar fi bine să discutăm cu rușii.”, crede invitatul.

Dan Dungaciu: „Trump nu trebuie să fie pe teren atunci când armata ucraineană va cădea”

Analistul a amintit detalii simbolice ale întâlnirii, inclusiv vizita delegației ruse la un memorial al piloților sovietici, și a explicat că Trump știa foarte bine mesajele pe care urma să le transmită.