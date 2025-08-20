Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „ZELENSKI trebuie să-și joace cartea până la capăt. Mai bine război decât cedarea de teritorii”

Dan Dungaciu: „ZELENSKI trebuie să-și joace cartea până la capăt. Mai bine război decât cedarea de teritorii”

Serdaru Mihaela
21 aug. 2025, 00:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „ZELENSKI trebuie să-și joace cartea până la capăt. Mai bine război decât cedarea de teritorii

În emisiunea moderată de Marius Tucă, din data de 20 august 2025, analistul politic Dan Dungaciu a comentat situația dificilă în care se află președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a explicat că președintele Ucrainei se află într-o situație extrem de dificilă, în care nu poate face compromisuri sau cedări teritoriale fără să-și piardă șansele la alegeri.

„Problema lui Zelenski este că el nu poate să intre în alegeri prezidențiale dacă face cedări. Sigur pierde dacă cedează. El are o singură opțiune, să stea pe funcție. El nu are două opțiuni. El trebuie să rămâne pe funcție” , afirmă Dan Dungaciu

Sociologul consideră că este o strategie, având în vedere contextul în care se află, înconjurat de echipe implicate în multiple afaceri și tensiuni interne. Dacă el ar da semne de slăbiciune sau cedare, ar fi „terminat” de puteri rivale

„Singura lui soluție este să rămână pe funcție. Zelenski stă înconjurat de echipe care probabil că sunt implicate în multe, sau echipe implicate în multe lucruri. Dacă ceilalți îl simt din jur, că face vreo cedare, și că începe, cum să spun, să pună apă în vin, și că pleacă sau așa, ei îl termină” , spune Dungaciu.

Dan Dungaciu mai remarcă că schimbarea președintelui prin înlocuirea lui Zelenski cu Valeri Zalujnîi este imposibilă în acest moment, iar dacă Zelenski ar fi eliminat fără o decizie larg acceptată, Statele Unite ar putea întrerupe complet sprijinul, iar războiul ar continua cu consecințe grave pentru Ucraina.

„Dacă l-ai scos pe Zelenski și vine Zalujnîi atunci va fi război” , spune Dan Dungaciu

