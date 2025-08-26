Dan Tomozei: „ICR-UL de la Beijing are 2 angajați”

În cadrul emisiunii Marius Tucă de pe 25 august 2025, Dan Tomozei a vorbit despre o realitate surprinzătoare legată de relația culturală dintre România și China. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Moderatorul emisiunii Marius Tucă a subliniat că unul dintre ultimele „piloane” ale acestei relații este cultura, reprezentată de Institutul Cultural Român (ICR) din Beijing, care funcționează practic doar cu două persoane. Ce impresionează și mai mult este faptul că acești doi oameni nu doar că muncesc pentru promovarea culturii române în China, dar adesea contribuie financiar din propriile resurse pentru a organiza evenimente culturale.

„Liviu Țăranu este director al Institutului Cultural Beijing. Este doctor în istorie. Foarte important, pentru că este un om de cultură. Și o avem pe Ema Stoian, care este sinolog. Dar este singurul român din istoria noastră care a făcut Academia de Film din Beijing. Este doctor în film la Beijing. Câți dintre angajații statului, pentru a întreține buna funcționare a unei instituții, nu vorbim de ICR Beijing, ar scoate bani din buzunarul propriu, ar lua de la familie, pentru ca evenimentele să fie organizate” , întreabă Dan Tomozei

Inițiativa înființării Institutului Cultural Român din Beijing îi aparține lui Andrei Marga, iar prezența și activitatea ICR sunt considerate esențiale pentru păstrarea și promovarea legăturilor culturale dintre România și China.