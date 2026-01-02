Sinecură și suveranitate, cele mai căutate cuvinte în 2025 pe dexonline

Sinecură, severanitate și suveranism au fost cele mai căutate cuvinte de către români în 2025 pe dexoline. Administratorii site-ului au prezentat topul căutărilor făcute de români în 2025.

Care au fost cele mai căutate cuvinte pe dexonline în 2025

Pe primul loc se găsește sinecură, cuvânt căutat de 134.000 de oameni.

„SINECURĂ, sinecuri, s. f. Slujbă, funcție bine retribuită, care cere muncă minimă sau nu cere nicio muncă. – Din fr. Sinécure. sursa: DEX ’09”, potrivit sursei citate.

Pe locurile doi și trei în top se află cuvinte suveranitate și suveranism, ale căror semnificații au fost căutate de 120.000, respectiv 100.000 de români.

În top 5 se mai găsesc pragmatic, căutat de 96.000 de oameni, și reziliență și empatie, căutate fiecare câte de 90.000 de români.

Iată Top 15 al căutărilor pe dexonline:

sinecură- 134.000 suveranitate- 120.000 suveranism- 100.000 pragmatic- 96.000 reziliență- 90.000 empatie- 90.000 nonșalant- 81.000 exhaustiv- 78.000 care- 77.000 ntur- 67.000 paradigmă – 66.000 ipocrit- 66.000 efemer- 62.000 celeritate- 62.000 vulnerabil- 62.000.

