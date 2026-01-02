Afacere imobiliară controversată de 25 de milioane de dolari în Ucraina: un fost vicepremier a obținut apartamente la prețuri simbolice

Autoritățile anticorupție din Ucraina au finalizat ancheta într-un caz care vizează un prejudiciu de aproape 25 de milioane de dolari. Un fost viceprimar este acuzat că a primit apartamente la un preț simbolic.

Anchetatorii anticorupție din Ucraina au anunțat finalizarea investigației într-un dosar de corupție în care vizat este viceprim-ministrul Oleksii Cernîșov. El a deținut anterior funcția de ministrul al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor și este acuzat de implicare într-o amplă schemă imobiliară din Kiev.

Schema reducerilor în care statul pierde și oficialii câștigă

Concluziile anchetei indică faptul că un dezvoltator imobiliar ar fi pus la punct un mecanism ilegal pentru a obține un teren în capitala Ucrainei, destinat construcției unui complex rezidențial. Pentru a pune în practică schema, persoane din conducerea ministerului au intervenit astfel încât terenul să fie transferat unei întreprinderi de stat. El a semnat ulterior contracte cu o firmă de construcții aleasă dinainte.

Potrivit procurorilor, dezvoltatorul ar fi trebuit să ofere statului o parte din apartamentele care urmau sa fie construite, proporțional cu valoarea terenului. Pentru a reduce contribuția aceasta, terenul și clădirile existente au fost evaluate la un preț de aproape cinci ori mai mic decât valoarea reală de piață.

Apartamente date la preț de nimic

„Diferența dintre valoarea reală și cea din acte a depășit 1 miliard de hrivne, sumă care reprezintă pierderea potențială pentru stat”, au transmis anchetatorii.

Pentru a asigura derularea schemei, dezvoltatorul i-a oferit fostului vicepremier și unor persoane apropiate acestuia discounturi substanțiale la apartamente deja construite. În unele cazuri, prețul plătit ar fi fost de 1.000 – 8.000 de hrivne pe metru pătrat, față de un preț de piață de aproximativ 30.000 de hrivne.

Anchetatorii au estimat că avantajele obținute de fostul demnitar prin aceste reduceri se ridică la peste 14,5 milioane de hrivne, echivalentul la aproape 380.000 de dolari.

Recomandările autorului: