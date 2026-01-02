Prima pagină » Știri externe » Afacere imobiliară controversată de 25 de milioane de dolari în Ucraina: un fost vicepremier a obținut apartamente la prețuri simbolice

Afacere imobiliară controversată de 25 de milioane de dolari în Ucraina: un fost vicepremier a obținut apartamente la prețuri simbolice

02 ian. 2026, 08:45, Știri externe
Afacere imobiliară controversată de 25 de milioane de dolari în Ucraina: un fost vicepremier a obținut apartamente la prețuri simbolice

Autoritățile anticorupție din Ucraina au finalizat ancheta într-un caz care vizează un prejudiciu de aproape 25 de milioane de dolari. Un fost viceprimar este acuzat că a primit apartamente la un preț simbolic.

Anchetatorii anticorupție din Ucraina au anunțat finalizarea investigației într-un dosar de corupție în care vizat este viceprim-ministrul Oleksii Cernîșov. El a deținut anterior funcția de ministrul al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor și este acuzat de implicare într-o amplă schemă imobiliară din Kiev.

Schema reducerilor în care statul pierde și oficialii câștigă

Concluziile anchetei indică faptul că un dezvoltator imobiliar ar fi pus la punct un mecanism ilegal pentru a obține un teren în capitala Ucrainei, destinat construcției unui complex rezidențial. Pentru a pune în practică schema, persoane din conducerea ministerului au intervenit astfel încât terenul să fie transferat unei întreprinderi de stat. El a semnat ulterior contracte cu o firmă de construcții aleasă dinainte.

Potrivit procurorilor, dezvoltatorul ar fi trebuit să ofere statului o parte din apartamentele care urmau sa fie construite, proporțional cu valoarea terenului. Pentru a reduce contribuția aceasta, terenul și clădirile existente au fost evaluate la un preț de aproape cinci ori mai mic decât valoarea reală de piață.

Apartamente date la preț de nimic

„Diferența dintre valoarea reală și cea din acte a depășit 1 miliard de hrivne, sumă care reprezintă pierderea potențială pentru stat”, au transmis anchetatorii.

Pentru a asigura derularea schemei, dezvoltatorul i-a oferit fostului vicepremier și unor persoane apropiate acestuia discounturi substanțiale la apartamente deja construite. În unele cazuri, prețul plătit ar fi fost de 1.000 – 8.000 de hrivne pe metru pătrat, față de un preț de piață de aproximativ 30.000 de hrivne.

Anchetatorii au estimat că avantajele obținute de fostul demnitar prin aceste reduceri se ridică la peste 14,5 milioane de hrivne, echivalentul la aproape 380.000 de dolari.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

PROTEST „Pregătiți de acțiune”: Trump amenință că Statele Unite vor interveni dacă Iranul reprimă violent protestele care au cuprins țara de cinci zile
11:09
„Pregătiți de acțiune”: Trump amenință că Statele Unite vor interveni dacă Iranul reprimă violent protestele care au cuprins țara de cinci zile
CONTROVERSĂ Rusia prezintă SUA ceea ce susține că este dovada unei tentative ucrainene de atac asupra reședinței lui Putin
10:37
Rusia prezintă SUA ceea ce susține că este dovada unei tentative ucrainene de atac asupra reședinței lui Putin
PORTRET Nicolás Maduro, președintele Venezuelei și moștenitorul lui Hugo Chávez. Cine este omul care îi testează limitele lui Donald Trump
07:30
Nicolás Maduro, președintele Venezuelei și moștenitorul lui Hugo Chávez. Cine este omul care îi testează limitele lui Donald Trump
ANALIZĂ Este 2026 anul realegerii lui Viktor Orbán? Care este peisajul politic de la Budapesta și cum plănuiește Orbán să rămână la putere
06:45
Este 2026 anul realegerii lui Viktor Orbán? Care este peisajul politic de la Budapesta și cum plănuiește Orbán să rămână la putere
LIVE 🚨 Catastrofa din Elveția, ziua 2. Gândul publică momente de infern. Bilanț: 47 morți și 80 dintre răniți în stare critică. Prima victimă, identificată
06:00
🚨 Catastrofa din Elveția, ziua 2. Gândul publică momente de infern. Bilanț: 47 morți și 80 dintre răniți în stare critică. Prima victimă, identificată
MILITAR Iranul este dispus să vândă arme avansate în schimbul criptomonedelor. Care este motivul
05:15
Iranul este dispus să vândă arme avansate în schimbul criptomonedelor. Care este motivul
Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Digi24
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un
Cancan.ro
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este penitenţa?

Cele mai noi