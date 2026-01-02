Prima pagină » Sport » „Nu știu dacă le găsești pe alea 12”, RĂSPUNS dur la adresa lui Gino Iorgulescu

02 ian. 2026, 09:16, Sport
Gino Iorgulescu, președintele LPF, a împărțit fotbalul românesc în două tabere. Declarația acestuia conform căreia un campionat cu 12 echipe s-ar impune în acest moment în Superliga a născut polemici aprinse.

Impresarul Victor Becali crede că dacă ar deveni obligatorii criteriile financiare nu s-ar găsi 12 echipe care să concureze în prima divizie.

“Pentru fotbalul românesc este de bine că 4-5 echipe se bat pentru titlu. Din punctul meu de vedere, e de bine. Să dea Dumnezeu să dăm 3-4 echipe în cupele europene.

FC Argeș face un sezon foarte bun. Și Bogdan Andone, și Dani Coman fac o treabă foarte bună. Dani Coman este un conducător de top. A făcut achiziții bune și pe unde a fost a făcut treabă bună. La fel, Bogdan Andone face o treabă extraordinară.

Și Gyuszi Balint face o treabă foarte bună la Galați. Fără bani, nu poți să faci absolut nimic. Acum nu pot să facă și bani Bogdan Andone și Gyuszi’ Balint. Și Mihalcea face o treabă extraordinară la UTA, așa cum a făcut și la Slobozia.

Este un băiat foarte serios, îl cunosc de când a venit la Dinamo. Este un antrenor foarte bun.

Vă spun o chestie. Nu e un lucru ușor de făcut acesta cu un campionat cu 12 echipe. La situația financiară din campionatul nostru, nu știu dacă le găsești nici pe alea 12”, a declarat Victor Becali la Radio Sport Total FM.

„Nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții”

„Am informații că sunt echipe cu datorii care ar putea intra în insolvență. Sunt unele care probabil nu o să termine campionatul. Doamne ferește de așa ceva. Slobozia, Petrolul, sunt echipe care stau pe nisipuri mișcătoare”, a spus Gino Iorgulescu, conducător care susține că multe echipe au probleme financiare grave.

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a dezvăluit Gino Iorgulescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ProSport.

