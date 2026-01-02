Prima pagină » Sport » Andrei Nicolescu a spus care e cel mai inspirat TRANSFER făcut de Dinamo

02 ian. 2026, 09:37, Sport
Andrei Nicolescu, preşedintele de la Dinamo, a spus că Alexandru Musi e cel mai inspirat transfer făcut de când e el la conducerea roș-albilor.

Musi, 21 de ani, a venit de la FCSB într-un schimb cu Dennis Politic, cedat la echipa roș-albastră.

Dinamo oricum îl voia pe Musi, jucător pe care Gigi Becali nu-l mai dorea la FCSB. „Câinii” ar fi oferit și o sumă de bani, dar tranzacția a fost mai avantajoasă. În locul lui Dennis Politic, care e mai mutl rezervă la FCSB, l-au luat pe Musi și aproape un milion de euro.

Alexandru Musi are17 meciuri, cinci goluri şi trei pase decisive în acest sezon la Dinamo. E cotat la 1.3 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

„(n.red. – Musi, cea mai bună afacere pe care a făcut-o Dinamo?) Este cel mai inspirat transfer, probabil. Sper să facem afaceri mult mai bune în viitor. Mult mai profitabile pentru Dinamo, să putem să punem jucători crescuţi în propria pepinieră în valoare. Să nu plătim să-i avem pe ai noştri, pe care să-i vindem. A fost o decizie în care ambele părţi îşi urmăreau un interes. Dinamo îşi manifestase interesul pentru Musi, cu nişte bani, nu neapărat schimbul cu Politic, dar s-a ivit această conjunctură”, a declarat Andrei Nicolescu, la Orange Sport.

Musi nu a mai jucat din noiembrie, din cauza unei accidentări suferite la echipa națională U21.

După criticile venite din partea lui Gigi Becali, Musi a răspuns tăios: „În viața mea nu o să accept să mă mai întorc! Nu mă mai întorc, am zis-o de multe ori, nu mă mai întorc la FCSB. Pur și simplu ăsta e sentimentul meu, asta simt să fac. Am fost bine primit, am ajuns la Dinamo. Vreau să fac istorie la Dinamo”.

