De ce nu ar vota AUR un Guvern PSD? Dan Dungaciu: „Mai avem doar o etapă până la alegeri anticipate”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce AUR nu ar vota un Guvern PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: Se înjură ei între ei nimeni reușește să aibă o soluție. Noi suntem afectați de asta. Cuvântul de cod este anticipate de cine îl rostește… În nicio condiție. Este incomparabil mai riscant politic pentru noi și mai imposibil să facem asta din moment ce… Noi spunem că vrem anticipate. Păi, noi, după primul obstacol, deja vedem finalul alegerii anticipate.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a explicat de ce AUR nu ar vota un Guvern PSD. Acesta spune că este un risc politic pe care partidul AUR nu vrea să și-l asume. El subliniază că partidul AUR dorește alegeri anticipate. Sociologul afirmă că partidul vede alegerile anticipate ca pe următorul obiectiv politic. Analistul susține că nu vede ce argument ar putea determina partidul să voteze guvernul. Geopoliticianul menționează că deja vede rezultatul alegerilor anticipate. Politicianul a precizat că niciun partid nu are o soluție pentru rezolvarea crizei politice. Potrivit lui Dungaciu, partidele aflate la guvernare «vor fi obligate să trăiască în propria neputință»..