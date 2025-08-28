Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 august, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați –Ion Cristoiu, prof. Adrian Severin și prof. Dan Dungaciu și Dan Tomozei.

Românii s-au trezit cu taxele și impozitele mărite în câteva zile, costul vieții devine din ce în ce mai greu de suportat, educația pierde profesori foarte buni, se comasează școli, copiii din mediile defavorizate se trezesc condamnați la analfabetism, politicienii încă negociază pachetele fiscale care o să adâncească și mai mult divizarea societății, iar liderii mondiali se zbat într-o continuă irelevanță după ce Trump și Putin au stabilit cum va arăta lumea viitorului. Propagandă, fake-news, pachete ținute la secret pentru Moldova și Ucraina devoalate de parteneri și analize la rece a bătăliei pentru putere în noua lume multipolară pot fi urmărite în cea mai importantă retrospectivă a săptămânii