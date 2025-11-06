Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 7 noiembrie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 7 noiembrie, de la ora 20.00

06 nov. 2025, 22:00, Marius Tucă Show
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 7 noiembrie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Anca Alexandrescu, Ion Cristoiu, Gigi Nețoiu.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce unii oameni simt repulsie față de vulnerabilitățile sau problemele altora?
CONTROVERSĂ Fiica Elenei Lasconi vrea înarmarea grupării teroriste HAMAS. Oana Lasconi a transmis mai multe mesaje controversate pe rețelele de socializare
22:59
Fiica Elenei Lasconi vrea înarmarea grupării teroriste HAMAS. Oana Lasconi a transmis mai multe mesaje controversate pe rețelele de socializare
ECONOMIE Pleacă sau nu Carrefour din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”
22:42
Pleacă sau nu Carrefour din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”
DRAMĂ Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe Octav Stroici, românul mort la Roma: „Plângea de durere”
22:20
Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe Octav Stroici, românul mort la Roma: „Plângea de durere”
FLASH NEWS Ionuț Moșteanu confirmă că sistemul american anti-dronă MEROPS a ajuns în România: „Îl testăm și urmează să fie integrat”
22:15
Ionuț Moșteanu confirmă că sistemul american anti-dronă MEROPS a ajuns în România: „Îl testăm și urmează să fie integrat”
ULTIMA ORĂ Ionuț Moșteanu spune că există informații SECRETE în legătură cu retragerea trupelor americane din România: „Nu se pot spune la televizor”
21:33
Ionuț Moșteanu spune că există informații SECRETE în legătură cu retragerea trupelor americane din România: „Nu se pot spune la televizor”