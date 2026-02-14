Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Europa este defectă și cenzurează”

Dan Dungaciu: „Europa este defectă și cenzurează"

14 feb. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Europa este defectă și are tendința de a cenzura. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Europa este defectă. Cea mai defectă din Europa, din punctul ăsta de vedere, din perspectiva cenzurii, este România. Dezbaterile sunt doar împotriva celor care spun că Europa cenzurează. Nu știu ce vor spune americanii, dar mie îmi este foarte clar că lucrurile merg într-o direcție… ”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Europa este defectă și are tendința de a cenzura. Acesta a început prin a spune că cea mai defectă țară din Europa, din perspectiva cenzurii, este chiar România. Sociologul susține că nu știe care este raportarea americanilor la situație, dar pentru el este clar că lucrurile nu se îndreaptă în direcția potrivită. Vizita lui Rubio în Slovacia și Ungaria, subliniază geopoliticianul, este un semnal interesant. Acesta se întreabă oare ce vor spune americanii în acest context?

„Europa este defectă. Cea mai defectă din Europa, din punctul ăsta de vedere, din perspectiva cenzurii, este România. Dezbaterile sunt doar împotriva celor care spun că Europa cenzurează. Nu știu ce vor spune americanii, dar mie îmi este foarte clar că lucrurile merg… Cum să vă spun dumneavoastră? Lucrurile merg în direcția… Din moment ce Rubio a anunțat că merge în Slovacia și în Ungaria, cam ce credeți că vor spune americanii?”, a explicat sociologul.

