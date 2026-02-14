Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”

În ediția din 11 februarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a comparat poziția României cu cea a Bulgariei și Ungariei în raport cu inițiativa americană privind Consiliul Păcii, afirmând că cele două state au gestionat situația fără a intra în conflict cu tratatele internaționale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a susținut că în România s-a creat ideea că participarea la inițiativele americane ar echivala cu o confruntare directă cu Bruxelles-ul. În opinia sa, această interpretare este eronată, mai ales în condițiile în care alte state membre ale UE au găsit formule de compatibilitate.

Analistul a afirmat că refuzul României este perceput la Washington ca un semnal politic negativ și că administrația americană a transmis deja un al doilea mesaj oficial pentru a clarifica poziția Bucureștiului. El a adăugat că tensiunea este vizibilă și că reacțiile din sistemul intern arată o stare de îngrijorare.

Dan Dungaciu: „Noi nu avem voie să mergem în SUA pentru că asta ar însemna că noi ne ridicăm împotriva Bruxelles-ului. Iar Bruxelles-ul o să zică «vreți să fiți Ungaria?». Ungurii și bulgarii sunt în aceleași formate în care suntem și noi. Dacă ei au rezolvat problema și au spus că nu e nicio incompatibilitate, atunci trebuie să îi învețe și pe ai noștri. E un refuz la invitația americanilor. E o disperare în tot sistemul.”

Ediție integrală