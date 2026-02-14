Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură”

În emisiunea Marius Tucă Show de joi seară, 12 februarie 2026, Ion Cristoiu a ironizat evoluția percepției publice asupra Curții Constituționale a României (CCR). Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a rememorat contextul: anularea alegerilor prezidențiale, un gest istoric fără precedent, care nu a atras niciun reproș instituțional.

Marius Tucă: „Deci, în momentul în care au dat lovitura de stat, au ridicat în slăvi Curtea Constituțională. Acum, când vine vorba de pensiile speciale, nesimțite, cum vreți să le spuneți, au amânat la nesfârșit. Cei care aplaudau Curtea Constituțională, aceeași o înjură.”

Ion Cristoiu: „Curtea Constituțională, în momentul în care a anulat alegerile, a făcut ceva imposibil din punct de vedere istoric, da? Nu i s-a întâmplat nimic. În acel moment, instituția a început să funcționeze în sine ca Securitatea.”