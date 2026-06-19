Gen. Silviu Predoiu: „Nu suntem victimele, ci suntem voluntarii jocurilor liderilor Germaniei, Franței, Americii. Noi nu putem să ne guvernăm, iar puterile străine vin să-și rezolve interesele”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, generalul Silviu Predoiu a vorbit despre o stare a statului român de subordonare și neputință în fața marilor puteri globale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Generalul Silviu Predoiu critică actuala clasă politică, susținând că nu este capabilă să gestioneze ca atare crizele interne. Spune despre aceștia că ar cauta validarea externă din partea marilor actori politici europeni pentru a masca această lipsă de competență.
Lipsa de direcție a României lasă statul sub formă de cobai în fața marilor puteri, precum marile state vest-europene. Acestea intervin, spune generalul, pentru a-și proteja propriile interese și stabilitatea în regiune.
„Noi suntem pacienții voluntari. Noi nu suntem în stare să ne rezolvăm problemele. Primul lucru pe care îl fac politicienii noștri când dau de greu este să sune pe la PPE și să roage pe câte unul: „Vorbește tu cu ăia să dea un telefon sau să dea un interviu sau să vină într-o vizită. Spune-i Ursulei să vină să dăm mâna, să facem o poză.” Noi suntem cobai. Iar puterile străine intervin. Intervin când noi nu suntem în stare să facem nimic. Dacă noi nu suntem în stare să facem nimic, ei vin aici ca să-și rezolve interesele și să rezolve vulnerabilitatea la nivel continental. Pentru că nu-și pot permite să lase o țară să o ia alandala.”