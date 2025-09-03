George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a dezvăluit detalii importante din timpul campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Liderul AUR a vorbit și despre momentul din seara alegerilor în care și-a recunoscut înfrângerea în fața contracandidatului său, Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion: „M-au contactat serviciile”

George Simion a povestit cum, în perioada dintre cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale, ar fi fost contactat de către serviciile de informații, prin intermediul unor interpuși, cu scopul de a se asigura că pozițiile acestora nu vor fi afectate.

„Nu m-au contactat direct serviciile. M-au contactat între cele două tururi, prin interpuși, ca să-și aranjeze cumva ploile pentru perioada următoare, să nu fie dați afară. Le-am transmis că nu sunt un tăietor de capete sau vărsător de sânge.”

Recunoașterea înfrângerii prezidențiale

Liderul AUR a vorbit și despre momentul din seara alegerilor prezidențiale în care și-a asumat înfrângerea. Acesta a susținut că era deja obosit, în urma unei campanii care, spune el, nu a fost pentru el personal. Potrivit lui George Simion, singurul motiv pentru care a candidat a fost acela de a-l reprezenta pe Călin Georgescu.