George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară”

03 sept. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a dezvăluit detalii importante din timpul campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Liderul AUR a vorbit și despre momentul din seara alegerilor în care și-a recunoscut înfrângerea în fața contracandidatului său, Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion: „M-au contactat serviciile”

George Simion a povestit cum, în perioada dintre cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale, ar fi fost contactat de către serviciile de informații, prin intermediul unor interpuși, cu scopul de a se asigura că pozițiile acestora nu vor fi afectate.

„Nu m-au contactat direct serviciile. M-au contactat între cele două tururi, prin interpuși, ca să-și aranjeze cumva ploile pentru perioada următoare, să nu fie dați afară. Le-am transmis că nu sunt un tăietor de capete sau vărsător de sânge.”

Recunoașterea înfrângerii prezidențiale

Liderul AUR a vorbit și despre momentul din seara alegerilor prezidențiale în care și-a asumat înfrângerea. Acesta a susținut că era deja obosit, în urma unei campanii care, spune el, nu a fost pentru el personal. Potrivit lui George Simion, singurul motiv pentru care a candidat a fost acela de a-l reprezenta pe Călin Georgescu.

„Am fost înscris în cursa asta pentru că domnul Călin Georgescu mi-a spus, în momentul deciziei de la BEC. N-a fost campania mea personală. A fost campania unei mișcări, pentru un principiu și pentru readucerea unui om care fusese votat și apoi îndepărtat, pentru readucerea lui la conducerea României, pentru o cauză dreaptă. N-aș mai fi vrut să fac o campanie electorală. Eram deja obosit, eram deja tocat mărunt și, din multe puncte de vedere personale, cred că era mai bine să nu candidez.”

