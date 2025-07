Gheorghe Piperea: „Mi s-a răspuns cu insulte la un discurs bazat pe fapte și principii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a făcut declarații privind depunerea moțiunii sale de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, motivându-și acțiunile și comentând reacția liderilor europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gheorghe Piperea susține că motivul pentru care a ales să depună această moțiune a fost faptul că, din perspectiva sa, modul în care este condusă Comisia Europeană seamănă cu un regim totalitar. Acesta spune că orice opinie sau inițiativă care nu este în concordanță cu deciziile liderilor europeni este catalogată drept extremism, fără baze concludente.

„Mai nou văd că și în Uniunea Europeană se folosește același clișeu prostesc care s-a folosit în ultima vreme în politica noastră. Nu cred că noi am inventat asta, nu pro-europenii noștri au inventat asta. Îmi dau seama acum de unde vine acest tipar de gândire, acest mod penibil de a gândi, care sună cam așa, ai făcut o moțiune de cenzură contra mea, marele idol al pandemiei, al luptei contra schimbării climatice și al luptei contra lui Putin, înseamnă că vrei să distrugi Uniunea Europeană și înseamnă că ești prietena, prietenul lui Putin. Adică, la fel ca și în sloganele pe care le utiliza domnul Vladimir Ilici Lenin, transformat ulterior în tovarășul Vladimir Iliș Lenin, dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Fix asta a spus luni doamna Ursula von der Leyen. Și, de asemenea, și Manfred Weber, care i-a ținut isonul și, bineînțeles, a trimis din nou la ideea cu extremismul, conspirațiile și așa mai departe.

Europarlamentarul AUR neagă orice afinitate față de regimurile totalitare și își reafirmă apartenența față de spațiul european. Acesta spune însă că nu dorește ca Uniunea Europeană să se transforme într-un spațiu lipsit de democrație și libertate de exprimare.

„Discurs absolut jos, în comparație cu ce am spus eu acolo. Pentru că, în mod voit, nu am vrut să dau niciun fel de accent foarte tare, nicio tușă groasă discursului meu. Totul a fost bazat pe fapte și pe principii. Discursul meu a fost, în mod voit, concentrat pe ideea că eu vreau ca Uniunea Europeană să se reconsolideze ca o democrație și că eu vreau ca această Uniune Europeană, care e singurul loc din lume în care vreau eu să trăiesc, ca să se știe chestiunea asta, să nu cumva să ajungă Uniunea Sovietică și să nu cumva să avem, în poziția de lideri, niște epigoni ai lui Putin sau niște imitatori ai lui Xi Jinping. La acest gen de riscuri mi s-a răspuns cu acest gen de insulte, care este și o insultă la adresa votanților conservatori, plus la adresa populației europene, care este din ce în ce mai atentă la ceea ce se întâmplă.”