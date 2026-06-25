Guvernul Bolojan, demis, dar mai puternic. Ion Cristoiu: „Miniștri USR au câte 2 ministere. Ei pârjolesc țara”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Guvernul Bolojan este mai puternic, fiecare ministru având câte 2 Ministere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Atenție, miniștrii USR erau câțiva. Acuma, fiecare din ei are câte două ministere. Adică, Miruță are și Apărare, și Transporturile. Și acolo unde sunt ei, acum pârjolesc totul, mai ales că va veni și o caniculă. Guvernului demis nu i s-a luat dreptul de a promova sau de a da afară. Ori, era nevoie acuma să vină poate un Guvern Veștea sau poate un Guvern PSD să-i scoată afară. Eu vreau să-l văd, vreau să-l văd pe Ilie Bolojan afară, la poartă, atâta. După asta, poate să se și întoarcă ca vizitator…”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Guvernul Bolojan este mai puternic, fiecare ministru având câte 2 Ministere. Acesta a început prin a spune că AUR trebuia să voteze cu Guvernul Tomac. Responsabilitatea AUR venea după votarea moțiunii de cenzură împotriva lui Bolojan. Jurnalistul afirmă că AUR l-a dat jos pe Bolojan de pe scaun, dar nu l-a aruncat cu scaun cu tot.