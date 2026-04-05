Ion Cristoiu: „Am ajuns în momentul în care descoperim America. Trebuie să descoperim noi rute ca să evităm Strâmtoarea Ormuz”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat situația din Strâmtoarea Ormuz și impactul acesteia asupra transportului de petrol. Invitatul a spus că problema principală nu este blocarea rutelor, ci riscurile asumate de companiile implicate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul actual, discuția despre controlul strâmtorii este mai complexă decât pare. În opinia sa, nu este vorba doar despre securizarea zonei, ci despre găsirea unor alternative.

Ion Cristoiu: „Cum să cucerești strâmtoarea?”

Scriitorul a spus că navele pot trece prin Strâmtoarea Ormuz, însă companiile care le asigură nu sunt dispuse să își asume riscurile generate de conflict.

„E momentul să descoperim America. În istorie anumite rute sunt descoperiri noi. (…) Cum să cucerești strâmtoarea? Că marea problemă la strâmtoare nu e faptul că nu trec vase tancuri cu tablă. Trec cu petrol. Marea problemă acolo nu e faptul că nu trec. Firmele care asigură nu le riscă.”, spune el.

Controlul militar al zonei este complicat

Ion Cristoiu a explicat că o eventuală intervenție militară pentru securizarea strâmtorii ar presupune controlul ambelor maluri, ceea ce ar fi dificil de realizat. Capacitatea unor state din regiune de a susține astfel de operațiuni este pusă sub semnul întrebării.