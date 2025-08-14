Ion Cristoiu: „Am fost într-un război cumplit cu Vadim Tudor prin intermediul Evenimentului Zilei”

Cristoiu a spus că autorii site-ului respectiv se prezentau ca luptători împotriva corupției. În realitate, își trădau propriile principii.

„Deci, este un site, la care scriu doi tipi. Caracteristica lor este faptul că, spre deosebire de noi doi, care mai avem nuanțe și care am înțeles, ei erau bolșevici. Nu discutau. Fascistul de cutare, titlu. Controversatul Cristoiu. Coruptul… Eu când citeam, zic: băi, nene, ăștia nu sunt de vânzare. Băi, aoleu, zic eu, care din când în când mai iau și niște bani. Eu chiar aveam complexe. Băi, și vin ei. Luptătorii. Deontologii. Și își vând ăla. Și cui vând? Celui pe care îl considerau corupt. Campania pe care au dus-o ei împotriva lui Radu Budeanu nu era pe ideea… Că eu am hachițe. Cum ai și tu. Eu am și mai multe. Mă apucă așa. Nu, ei au zis, în cadrul luptei lor, că luptau împotriva corupției. Acel site este un site bolșevic.”, transmite publicistul.