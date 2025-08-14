Ion Cristoiu: „Am fost într-un război cumplit cu Vadim Tudor prin intermediul Evenimentului Zilei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a povestit despre un site pe care îl consideră lipsit de nuanțe și construit pe un discurs de tip bolșevic. Acesta a rememorat și un episod din conflictul său cu Vadim Tudor, în care a ales să oprească o serie de dezvăluiri pentru a-i proteja familia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cristoiu a spus că autorii site-ului respectiv se prezentau ca luptători împotriva corupției. În realitate, își trădau propriile principii.
„Deci, este un site, la care scriu doi tipi. Caracteristica lor este faptul că, spre deosebire de noi doi, care mai avem nuanțe și care am înțeles, ei erau bolșevici. Nu discutau. Fascistul de cutare, titlu. Controversatul Cristoiu. Coruptul… Eu când citeam, zic: băi, nene, ăștia nu sunt de vânzare. Băi, aoleu, zic eu, care din când în când mai iau și niște bani. Eu chiar aveam complexe. Băi, și vin ei. Luptătorii. Deontologii. Și își vând ăla. Și cui vând? Celui pe care îl considerau corupt. Campania pe care au dus-o ei împotriva lui Radu Budeanu nu era pe ideea… Că eu am hachițe. Cum ai și tu. Eu am și mai multe. Mă apucă așa. Nu, ei au zis, în cadrul luptei lor, că luptau împotriva corupției. Acel site este un site bolșevic.”, transmite publicistul.
Scriitorul a rememorat un moment tensionat din conflictul cu celebrul Corneliu Vadim Tudor. A decis să pună capăt unor atacuri pentru a-i proteja familia.
„Era la un moment dat, eu am fost în război la Evenimentul Zilei cu Vadim. Cumplit, cumplit. Și la un moment dat, unul, Mirescu, mai ții minte? A început niște dezvăluiri despre el, da? Și l-am publicat eu. Și după două publicări m-a sunat Vadim și m-a rugat: Domnule, omul se atinge de familia mea, te rog. Și-am oprit. Păi ăsta o oprea? Mă, deci icoanele noastre, icoana numită Cătălin Tolontan, îmi justifică mie asta?”, declară Ion Cristoiu.