Ion Cristoiu: „Am scris în jur de 10 editoriale împotriva asumării. Tot ce a ieșit din asumare a fost un DEZASTRU”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre problemele asumării unui pachet legislativ. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Marea problemă la aceste legi nu e faptul că ne aduc austeritatea”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre asumarea pachetelor legislative. Acesta subliniază importanța trecerii acestora prin Parlament. O lege asumată este una care nu apucă să mai fie verificată de comisiile specializate din Parlament. Drept urmare, este o lege ce nu are aplicabilitate în realitate. Jurnalistul spune că același lucru s-a întâmplat și în anul 2009. Codul penal, Codul civil și codurile de procedură au fost asumate în 2009 de către Guvern. Astfel, nici ele nu au urmat parcursul firesc al unei legi spre promulgare. Cristoiu amintește că a scris vreo 10 editoriale pe această temă, susținând că va ieși un complet dezastru. Imediat după ce au fost aplicate, spune acesta, și-au dat și ei seama că sunt niște legi lipsite de aplicabilitate. Erau legi cu mii de fisuri ce trebuiau corectate. Marea problemă, susține jurnalistul, nu este că aceste legi sunt unele care aduc austeritate. Problema reală este că sunt legi fără corespondent în realitate.