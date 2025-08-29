Ion Cristoiu: „Rețelele de socializare TRĂIESC din libertatea de exprimare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum influențează social media. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Și rușii de acum vor viola nepoatele străbunicilor”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre influența social media în contextul socio-politic actual. Acesta spune că a înțeles narativa oficială. Ca să exprime mai bine lucrurile înțelese, jurnalistul alege să prezinte o imagine închipuită. România, spune acesta, stă alături de toate celelalte țări europene și se bucură de libertățile ei. Ucraina se află în spatele unui zid de scuturi pe care l-a creat împotriva amenințării ruse. Aceștia, spune analistul, și-au creat o linie de rezistență. Dacă acel zid se sparge, rușii vor ajunge primul lucru la Kiev. Pentru a amplifica dramatismul situației, într-un stil ironic, Cristoiu spune că Rusia va ajunge la Varșovia, la Paris, la Lisabona, și chiar până la București. Abia la final, ca să citeze un influencer, rușii vor ajunge în Republica Moldova. Situația prezentată de Cristoiu este una ilogică din punct de vedere geopolitic, lucru subliniat chiar de acesta.

Jurnalistul vorbește apoi de rețelele de socializare. Acesta susține că marile rețele de socializare aparțin celor care se folosesc de cenzură ca de o armă principală. Doar rețelele de socializare mai mici, cum ar fi X, sunt cele care se bazează pe libertatea de exprimare.