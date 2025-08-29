Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Rețelele de socializare TRĂIESC din libertatea de exprimare”

Ion Cristoiu: „Rețelele de socializare TRĂIESC din libertatea de exprimare”

Andrei Rosz
29 aug. 2025, 08:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Rețelele de socializare TRĂIESC din libertatea de exprimare”
Ion Cristoiu: „Rețelele de socializare TRĂIESC din libertatea de exprimare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum influențează social media. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Și rușii de acum vor viola nepoatele străbunicilor

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre influența social media în contextul socio-politic actual. Acesta spune că a înțeles narativa oficială. Ca să exprime mai bine lucrurile înțelese, jurnalistul alege să prezinte o imagine închipuită. România, spune acesta, stă alături de toate celelalte țări europene și se bucură de libertățile ei. Ucraina se află în spatele unui zid de scuturi pe care l-a creat împotriva amenințării ruse. Aceștia, spune analistul, și-au creat o linie de rezistență. Dacă acel zid se sparge, rușii vor ajunge primul lucru la Kiev. Pentru a amplifica dramatismul situației, într-un stil ironic, Cristoiu spune că Rusia va ajunge la Varșovia, la Paris, la Lisabona, și chiar până la București. Abia la final, ca să citeze un influencer, rușii vor ajunge în Republica Moldova. Situația prezentată de Cristoiu este una ilogică din punct de vedere geopolitic, lucru subliniat chiar de acesta.

Jurnalistul vorbește apoi de rețelele de socializare. Acesta susține că marile rețele de socializare aparțin celor care se folosesc de cenzură ca de o armă principală. Doar rețelele de socializare mai mici, cum ar fi X, sunt cele care se bazează pe libertatea de exprimare.

„Eu am înțeles narațiunea oficială. Faptul este următor, îți fac o imagine. Noi stăm aici, da? Și ne bucurăm de libertăți. Ucrainenii, ei, poporul eroic, au făcut așa un zid de scuturi. Și-a făcut așa o linie. Ucraina rezistă pentru că dacă se sparge zidul ăla subțire al eroicului popor, rușii ajung la Kiev, ajung la Varșovia, ajung la Paris, la Lisabona și ajung și la București. Și rușii de acum vor viola nepoatele străbunicilor. Că așa a zis și Lasconi, că o străbunică de-a ei era cât pe ce să fie violată de ruși. Am văzut la un influencer o chestie și mai interesantă. Abia apoi vor cuceri Moldova. Rețelele mari de socializare sunt ale lor. Rețele mai mici precum X (n.r. twitter) trăiesc din libertatea de exprimare. Dacă pui cenzura s-a terminat.”, a explicat jurnalistul.

Mediafax
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primele declarații ale polițistului care l-a prins pe agresorul livratorului nepalez: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Elena Udrea n-a mai putut evita divorțul. A semnat actele la notar după mulți ani împreună: Aveam vieți separate
Evz.ro
Ceaușescu avea o inteligență nativă și memorie ieșită din comun. Kissinger i-a cerut de trei ori sfatul. Confesiunea neterminată a Ambasadorului Ioan Donca
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
Sărbătoare mare astăzi, 29 august 2025. Creștinii prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce tradiții și obiceiuri respectă aceștia?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
Un vierme mâncător de carne a fost descoperit pentru prima dată și la oameni
POLITICĂ Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor
09:26
Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor
ACTUALITATE Scandal între Marian Godină și Robert Turcescu, din cauza livratorului asiatic: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
09:18
Scandal între Marian Godină și Robert Turcescu, din cauza livratorului asiatic: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
EXTERNE Iranul este dispus să reia negocieri „corecte” cu OCCIDENTUL/ Parlamentul elaborează un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară
09:06
Iranul este dispus să reia negocieri „corecte” cu OCCIDENTUL/ Parlamentul elaborează un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară
Credincioșii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan BOTEZĂTORUL. O zi de mare importanță spirituală și de post aspru. Ce nu trebuie să mănânci
09:05
Credincioșii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan BOTEZĂTORUL. O zi de mare importanță spirituală și de post aspru. Ce nu trebuie să mănânci
SPORT Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj
09:00
Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj
ACTUALITATE Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi din Cluj, cu geanta de mâncare printre gunoaie: „Fie a abandonat-o, fie a uitat-o!”
08:57
Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi din Cluj, cu geanta de mâncare printre gunoaie: „Fie a abandonat-o, fie a uitat-o!”