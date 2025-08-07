Ion Cristoiu: „Dacă aveam un alt președinte, în România ar fi fost un dezastru”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat perioada post-comunistă a României, remarcând necesitatea unei perioade de tranziție între comunism și democrație, respectiv capitalism. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu vorbește despre tranziția României post-revoluție, care, spre deosebire de alte state socialiste, nu a fost una graduală, ci un șoc care a clătinat societatea în urma unei lovituri de stat, și nu a unei mișcări populare.
Acesta susține că preluarea puterii de către Ion Iliescu, deja implicat în politica României la acel moment, a fost varianta potrivită, explicând că aceasta ar fi oferit un regim de tranziție pentru țară, dar și pentru faptul că, spune el, structurile Securității încă aflate la putere nu ar fi permis ca cineva din afara lor să intervină.
„Concluzie de istoric. Există, la proști, această teză. Dacă era un altul… Este o teză, că în istorie, dacă era un altul, istoria României era alta. Da, era dezastru. În 1989, spre deosebire de toate țările socialiste, România nu a avut perestroikă. Aveau doar rudimente de societate civilă. Toate celelalte țări socialiste au avut o etapă perestroikistă și au venit alții și au făcut capitalismul. La noi trebuia să trecem și noi prin etapa asta. Toate au trecut printr-un comunism liberal. Nimeni nu a trecut direct la capitalism. A fost o lovitură de stat, nu a fost o revoluție care a dărâmat tot. În momentul în care Iliescu a preluat comanda, nu exista o societate.”