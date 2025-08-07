Ion Cristoiu: „Dacă aveam un alt președinte, în România ar fi fost un dezastru”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat perioada post-comunistă a României, remarcând necesitatea unei perioade de tranziție între comunism și democrație, respectiv capitalism. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Nimeni nu a trecut direct la capitalism”

Ion Cristoiu vorbește despre tranziția României post-revoluție, care, spre deosebire de alte state socialiste, nu a fost una graduală, ci un șoc care a clătinat societatea în urma unei lovituri de stat, și nu a unei mișcări populare.

Acesta susține că preluarea puterii de către Ion Iliescu, deja implicat în politica României la acel moment, a fost varianta potrivită, explicând că aceasta ar fi oferit un regim de tranziție pentru țară, dar și pentru faptul că, spune el, structurile Securității încă aflate la putere nu ar fi permis ca cineva din afara lor să intervină.