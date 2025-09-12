Ion Cristoiu: „Înarmarea Europei este ceea ce își dorește și Trump și Putin. Dacă vrei să omori Europa vestică, o înarmezi”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat transformarea Ursulei von der Leyen din șefa Comisiei Europene într-un „mareșal” al Europei. El a explicat de ce politica de reînarmare a Uniunii Europene este, de fapt, o capcană care slăbește Vestul. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Înarmarea Europei este ceea ce își dorește și Trump”

Marius Tucă l-a întrebat pe invitat de ce Ursula von der Leyen pare să fi adoptat un rol de conducător militar.

„Pentru că e agentă KGB. Interesul Rusiei este ca Uniunea Europeană, Vestul, care a fost întotdeauna în istoria și a Rusiei și a lumii, Vestul era… Te duceai la Paris să cumperi pudră, da? Rusoaicele se duceau să cumpere, da? De ce? Pentru că acest Vest nu s-a concentrat pe înarmare, că nu-i stă bine. S-a concentrat pe producție, pe inteligență artificială, pe bicicleta… Nu știu, bicicleta care zboară, da? Dacă vrei să omori această Europă, o înarmezi. În primul rând că, înarmând-o, iei bani de la protecție socială și dai în înarmare, da? Deci, înarmarea Europei este ceea ce își dorește și Trump.”, a spus Cristoiu.

„Noi suntem omenirea în armament post-nuclear”

Cristoiu spune că Occidentul nu va putea concura niciodată la capitolul militar. Investițiile actuale în arme riscă să devină inutile.