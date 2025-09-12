Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Înarmarea Europei este ceea ce își dorește și TRUMP și Putin. Dacă vrei să omori Europa vestică, o înarmezi”

Alexandra Anton
12 sept. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat transformarea Ursulei von der Leyen din șefa Comisiei Europene într-un „mareșal” al Europei. El a explicat de ce politica de reînarmare a Uniunii Europene este, de fapt, o capcană care slăbește Vestul. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Marius Tucă l-a întrebat pe invitat de ce Ursula von der Leyen pare să fi adoptat un rol de conducător militar.

„Pentru că e agentă KGB. Interesul Rusiei este ca Uniunea Europeană, Vestul, care a fost întotdeauna în istoria și a Rusiei și a lumii, Vestul era… Te duceai la Paris să cumperi pudră, da? Rusoaicele se duceau să cumpere, da? De ce? Pentru că acest Vest nu s-a concentrat pe înarmare, că nu-i stă bine. S-a concentrat pe producție, pe inteligență artificială, pe bicicleta… Nu știu, bicicleta care zboară, da? Dacă vrei să omori această Europă, o înarmezi. În primul rând că, înarmând-o, iei bani de la protecție socială și dai în înarmare, da? Deci, înarmarea Europei este ceea ce își dorește și Trump.”, a spus Cristoiu.

„Noi suntem omenirea în armament post-nuclear”

Cristoiu spune că Occidentul nu va putea concura niciodată la capitolul militar. Investițiile actuale în arme riscă să devină inutile.

„Superioritatea Occidentului a fost în producția asta, încât el s-a ocupat de viață, de producție, de consum. Nu poate să concureze niciodată Occidentul o țară ca Rusia, în materie de înarmare, da? Și nu în ultimul rând, suntem nebuni? Ne împrumutăm și ce luăm cu banii aia? În primul rând, Al Treilea Război Mondial va fi: 100 de rachete de acolo, 100 de acolo și gata. Dacă noi luăm acum împrumut și cumpărăm arme de acum, da? Păi la anul nu mai sunt valabile. Acum a intervenit drona. Noi suntem omenirea în armament post-nuclear.”, a declarat Ion Cristoiu.

