Ion Cristoiu: „Moartea lui Ion Iliescu n-a stârnit nicio emoție, USR-iștii l-au „înviat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu susține că funeraliile fostului președinte Ion Iliescu nu au stârnit emoție publică, însă „protestul” partidului USR a atras atenția asupra subiectului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Ion Iliescu a dispărut de vreo 10 ani din viața publică”

Ion Cristoiu afirmă că moartea lui Ion Iliescu nu a provocat un val de emoție în rândul populației, dat fiind faptul că acesta era retras de ani de zile din viața politică și publică. Cristoiu susține că mai degrabă mișcarea de protest a partidului USR, de a refuza participarea la funeraliile acestuia, ar fi adus subiectul mai degrabă în lumina publică.