Ion Cristoiu: „Moartea lui Ion Iliescu n-a stârnit nicio emoție, USR-iștii l-au „înviat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu susține că funeraliile fostului președinte Ion Iliescu nu au stârnit emoție publică, însă „protestul” partidului USR a atras atenția asupra subiectului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu afirmă că moartea lui Ion Iliescu nu a provocat un val de emoție în rândul populației, dat fiind faptul că acesta era retras de ani de zile din viața politică și publică. Cristoiu susține că mai degrabă mișcarea de protest a partidului USR, de a refuza participarea la funeraliile acestuia, ar fi adus subiectul mai degrabă în lumina publică.
„Cum poți să spui că, Ion, moartea lui Ion Iliescu a trezit vreo emoție? A fost coadă de 10 km? N-a fost. Deci, cu Ion Iliescu, să fim serioși, dacă nu erau proștii ăștia, TFL-iștii și cu USR-iștii, păi ei l-au „înviat”. Pentru că Ion Iliescu a dispărut de vreo 10 ani din viața publică, și cei care l-au vârât în conspirația aceasta, te întreb, cine au fost? PSD-iștii. Adică, normal ar fi fost ca toți ăștia, de la Dragnea începând, nu știu, de ziua lui de naștere… El n-a fost păstrat precum Traian Băsescu, în prim-planul vieții publice. Dacă de vreo 10 ani nu mai era, în afară de faptul că l-a periat pe Nicușor Dan… Să mă ierte, că a murit.”