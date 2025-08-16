Ion Cristoiu: „Nu a fost o întâlnire între Trump și Putin, ci o vizită oficială a lui Putin în SUA”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a explicat de ce momentul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu trebuie tratat ca o simplă discuție diplomatică. El a spus că a fost vorba despre o vizită oficială, cu întreg ceremonialul aferent, ceea ce a schimbat complet percepția asupra evenimentului de ieri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu a spus că presa românească greșește atunci când vorbește doar de o întâlnire. Evenimentul a avut rang oficial și a inclus toate simbolurile unei vizite de stat.
„Faci o greșeală pe care o face toată presa română. Nu a fost o întâlnire. Nu vrei să mă înțelegi? Deci inițial s-a vorbit de o întâlnire pe teren neutru. Avem de a face cu ceva mult mai important. Și anume, vizita oficială a președintelui rus în America cu tot ceremonialul de primire de vizită oficială care a făcut să crape presa progresistă și urmată de o întâlnire.”, transmite publicistul.
Invitatul a reamintit că Trump oferise un ultimatum privind oprirea războiului. A schimbat strategia și a renunțat la sancțiuni dure, ceea ce a dus la un dialog direct cu Rusia.
„La un moment dat, Trump a anunțat că îi dă 50 de zile. Dacă nu încetează războiul, urmarea prostiei europenilor, armistițiu… Mă rog, cu Macron. Și pe data de 17 august trebuia să înceteze, să oprească ultimatumul. În cazul în care el nu oprea, Donald Trump nu lansa un atac nuclear, că n-avea cum, ci amenința că pune taxe uriașe Chinei și Indiei, care luau petrol. El, brusc, pe 6, anunță că se întâlnește. Deci, a renunțat, e foarte important, la acele sancțiuni. Eu cred că e vorba de o constrângere a Americii să intre în relație cu Rusia.”, crede scriitorul.