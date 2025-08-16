Ion Cristoiu: „Nu a fost o întâlnire între Trump și Putin, ci o vizită oficială a lui Putin în SUA”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a explicat de ce momentul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu trebuie tratat ca o simplă discuție diplomatică. El a spus că a fost vorba despre o vizită oficială, cu întreg ceremonialul aferent, ceea ce a schimbat complet percepția asupra evenimentului de ieri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nu a fost întâlnire, ci vizită oficială”

Ion Cristoiu a spus că presa românească greșește atunci când vorbește doar de o întâlnire. Evenimentul a avut rang oficial și a inclus toate simbolurile unei vizite de stat.

„Faci o greșeală pe care o face toată presa română. Nu a fost o întâlnire. Nu vrei să mă înțelegi? Deci inițial s-a vorbit de o întâlnire pe teren neutru. Avem de a face cu ceva mult mai important. Și anume, vizita oficială a președintelui rus în America cu tot ceremonialul de primire de vizită oficială care a făcut să crape presa progresistă și urmată de o întâlnire.”, transmite publicistul.

Trump a constrâns la dialog

Invitatul a reamintit că Trump oferise un ultimatum privind oprirea războiului. A schimbat strategia și a renunțat la sancțiuni dure, ceea ce a dus la un dialog direct cu Rusia.