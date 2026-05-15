Ion Cristoiu: „PNL a votat în Biroul Permanent că nu va mai face în veci o coaliție cu PSD. Nu au votat că vor trece în opoziție”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a analizat variantele de formare a unui nou guvern după căderea executivului și după decizia conducerii PNL de a respinge o nouă alianță cu PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la ideea unui posibil premier tehnocrat și de la condiția anunțată de președintele Nicușor Dan. El a spus că viitorul premier trebuie să vină cu o majoritate parlamentară în spate.

Un premier tehnocrat tot are nevoie de sprijin politic

Ion Cristoiu a explicat că un guvern tehnocrat nu poate exista fără susținerea partidelor din Parlament. În opinia sa, aritmetica parlamentară face imposibilă evitarea unei înțelegeri politice.

„Propunere de premier care să aibă majoritatea. Păi și premierul tehnocrat nu înseamnă tot guvernul?”, spune el.

Marius Tucă a amintit poziția anunțată de șeful statului.

„Nu, au spus că nu mai vor coaliția cu PSD. El nu are cum să desemneze un premier tehnocrat pentru că ăla nu are o majoritate în spate. El vrea, așa a zis, să vină cei care se prezintă acolo cu o majoritate.”, afirmă moderatorul.

Ion Cristoiu: „Singura coaliție cu majoritate este PSD-PNL”

Publicistul a spus că votul conducerii PNL schimbă complet posibilitățile de formare a unui guvern stabil.

„Dar singura coaliție cu majoritate este PSD-PNL, da? Marțea trecută, conducerea PNL a votat cu 50 la 4, nu trecerea în opoziție, ci că PNL nu mai face în veci alianță cu PSD. Coaliție.”, spune Ion Cristoiu.

În opinia sa, inclusiv varianta unui premier tehnocrat ajunge tot la nevoia unei majorități politice.