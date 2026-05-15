Trump, fascinat de prezența de scenă a lui Xi Jinping: „Este foarte înalt și extrem de serios. Pare scos dintr-un film de la Hollywood”

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump l-a descris pe Xi Jinping drept un lider „scos din tipare”, spunând că liderul chinez ar fi perfect pentru un rol la Hollywood. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Fox News după summitul de la Beijing.

Președintele Donald Trump a făcut o nouă serie de declarații neobișnuite la adresa liderului chinez Xi Jinping, pe care l-a elogiat la scurt timp după întâlnirea bilaterală desfășurată la Beijing.

Liderul de la Casa Albă a spus că Xi Jinping are o prezență care îl face să pară „scos direct dintr-un casting hollywoodian” și a remarcat inclusiv aspectul fizic al președintelui chinez, scrie The Indepdenent.co.uk.

Xi Jinping și Donald Trump - Foto: Profimedia images

„Dacă te-ai duce la Hollywood și ai căuta un lider al Chinei pentru un film, el ar fi perfect… nu ai putea găsi pe cineva ca el”, a declarat Trump.

Trump a continuat spunând că Xi este „foarte înalt”, adăugând că acest lucru îl face să iasă în evidență în China.

„Chiar și trăsăturile lui fizice, știi, e înalt, foarte înalt, mai ales pentru această țară, pentru că oamenii de aici tind să fie puțin mai scunzi”, a afirmat liderul american.

Trump: „Xi este foarte serios. Nu se joacă”

În timpul interviului, președintele american a insistat asupra stilului direct și pragmatic al liderului chinez, pe care l-a descris drept un politician concentrat exclusiv pe afaceri și strategie. Trump a adăugat că discuțiile cu Xi Jinping sunt lipsite de conversații superficiale și că apreciază abordarea directă a liderului de la Beijing.

„Cred că este o persoană caldă, de fapt, dar este foarte serios. Nu se joacă. Nu se vorbește despre cât de frumoasă este vremea. «O, hai să ne uităm la stele, hai să ne uităm la soare». Nu. El este doar de afaceri și îmi place asta”, a spus Trump.

Trump a sugerat că declarațiile sale elogioase despre Xi Jinping îi atrag frecvent critici în presa americană.

„Mă critică mereu când spun lucruri bune despre anumiți lideri (…) dar el este un lider pentru China”, a spus președintele american.

Sursa video – X/@FoxNews

Șeful de la Casa Albă a precizat că Xi Jinping conduce „aproape 1,5 miliarde de oameni” și că este respectat în propria țară.

Expresia „central casting”, folosită frecvent de Trump

Expresia folosită de liderul american – „straight out of Central Casting” – provine din industria cinematografică de la Hollywood și descrie o persoană care arată exact cum publicul și-ar imagina pentru un anumit rol.

Trump a mai folosit această formulare și în trecut pentru alte personalități americane, inclusiv pentru judecătorul Curții Supreme Brett Kavanaugh și Kevin Warsh, unul dintre candidații săi pentru conducerea Rezervei Federale.

În cazul lui Warsh, remarca a devenit chiar subiect de glume în timpul audierilor sale din Senatul american, după ce acesta a ironizat comentariul făcut de Trump.

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin într-un moment în care Washingtonul și Beijingul încearcă să reducă tensiunile diplomatice și comerciale, după summitul bilateral organizat în capitala Chinei.

