Alexandra Căpitănescu a calificat România în finala Eurovision 2026. Care sunt restul țărilor care vor urca pe scena de la Viena sâmbătă

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, care are loc la Viena, s-a calificat în finala de sâmbătă, cu piesa „Choke Me”. România a intrat a treia în concurs și a marcat revenirea în competiție după o doi ani de absență.

România a intrat în concurs, în cea de-a doua semifinală Eurovision 2026, cu numărul de concurs 03. Reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, a urcat pe scena Wiener Stadthalle din Viena alături de trupa sa și a interpretat piesa „Choke Me”, o combinație de rock alternativ, pop și influențe nu-metal, considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani.

Ce țări s-au calificat în finala Eurovision 2026

Din a doua semifinală s-au calificat România, Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. Acestea se alătură celorlalte zece țări care au trecut de prima semifinală, precum și statelor calificate direct în finală: Austria, Germania, Franța, Regatul Unit și Italia. Cele trei ţări sunt calificate direct în Marea Finală, însă publicul din aceste ţări a putut vota în semifinala de joi, inclusiv pentru România.

Finala Eurovision 2026 este programată pe 16 mai, în Viena, iar România va încerca să obțină unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani.

