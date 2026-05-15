Prima pagină » Actualitate » Alexandra Căpitănescu a calificat România în finala Eurovision 2026. Care sunt restul țărilor care vor urca pe scena de la Viena sâmbătă

Alexandra Căpitănescu a calificat România în finala Eurovision 2026. Care sunt restul țărilor care vor urca pe scena de la Viena sâmbătă

Alexandra Căpitănescu a calificat România în finala Eurovision 2026. Care sunt restul țărilor care vor urca pe scena de la Viena sâmbătă
Alexandra Căpitănescu (FOTO - Alexandru Dobre/Mediafax Foto)
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, care are loc la Viena, s-a calificat în finala de sâmbătă, cu piesa „Choke Me”. România a intrat a  treia în concurs și a marcat revenirea în competiție după o doi ani de absență. 

România a intrat în concurs, în cea de-a doua semifinală Eurovision 2026, cu numărul de concurs 03. Reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, a urcat pe scena Wiener Stadthalle din Viena alături de trupa sa și a interpretat piesa „Choke Me”, o combinație de rock alternativ, pop și influențe nu-metal, considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani.

Ce țări s-au calificat în finala Eurovision 2026

Din a doua semifinală s-au calificat România, Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. Acestea se alătură celorlalte zece țări care au trecut de prima semifinală, precum și statelor calificate direct în finală: Austria, Germania, Franța, Regatul Unit și Italia. Cele trei ţări sunt calificate direct în Marea Finală, însă publicul din aceste ţări a putut vota în semifinala de joi, inclusiv pentru România.

Finala Eurovision 2026 este programată pe 16 mai, în Viena, iar România va încerca să obțină unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PNL a votat în Biroul Permanent că nu va mai face în veci o coaliție cu PSD. Nu au votat că vor trece în opoziție”
08:00
Ion Cristoiu: „PNL a votat în Biroul Permanent că nu va mai face în veci o coaliție cu PSD. Nu au votat că vor trece în opoziție”
INEDIT Viața bate filmul. 13 septembrie 2019: Iuliana din Vaslui a furat un portofel din Carrefour, în care a găsit 24 lei. Ce s-a întâmplat acum, după 7 ani
07:20
Viața bate filmul. 13 septembrie 2019: Iuliana din Vaslui a furat un portofel din Carrefour, în care a găsit 24 lei. Ce s-a întâmplat acum, după 7 ani
ACTUALITATE 15 Mai, calendarul zilei: Ousmane Dembélé împlinește 29 de ani, Gino Iorgulescu 70. Se stinge Cristian Țopescu
07:15
15 Mai, calendarul zilei: Ousmane Dembélé împlinește 29 de ani, Gino Iorgulescu 70. Se stinge Cristian Țopescu
ACTUALITATE Valentin Stan: Bolojan este un fel de Călin Georgescu în ochii propagandei
06:00
Valentin Stan: Bolojan este un fel de Călin Georgescu în ochii propagandei
EXCLUSIV Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
06:00
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
CONTROVERSĂ Purtătoarea de cuvânt a Guvernului sugerează că șeful Vămilor a fost arestat de DNA pentru că făcea reforme. Procurorii l-au ridicat pentru mită
23:45
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului sugerează că șeful Vămilor a fost arestat de DNA pentru că făcea reforme. Procurorii l-au ridicat pentru mită
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie pentru miliardele din apărare
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Ce se va întâmpla cu Europa în noua ordine mondială?
VIDEO Trump, primit de Xi în „inima puterii” de la Beijing. Liderul SUA, în vizită la sediul ultrasecurizat al Partidului Comunist Chinez
08:10
Trump, primit de Xi în „inima puterii” de la Beijing. Liderul SUA, în vizită la sediul ultrasecurizat al Partidului Comunist Chinez
FLASH NEWS Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”
08:05
Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”
HOROSCOP Zodia care își schimbă radical viața în luna mai. Mihai Voropchievici: „Este posibil să renunți la job sau la o relație”
08:00
Zodia care își schimbă radical viața în luna mai. Mihai Voropchievici: „Este posibil să renunți la job sau la o relație”
TURISM „Delta Dunării” din Cluj. Locul de basm cunoscut de puțini români, aflat la 428 km de București
07:42
„Delta Dunării” din Cluj. Locul de basm cunoscut de puțini români, aflat la 428 km de București
JUSTIȚIE Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost reținuți și propuși ÎCCJ pentru arestarea preventivă. Peste 130.000 € au fost găsiți de anchetatori
07:33
Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost reținuți și propuși ÎCCJ pentru arestarea preventivă. Peste 130.000 € au fost găsiți de anchetatori
ULTIMA ORĂ Trump dezvăluie ce i-a spus Xi Jinping la Beijing: „M-a felicitat pentru succesele extraordinare ale SUA obținute într-un timp așa scurt”
07:24
Trump dezvăluie ce i-a spus Xi Jinping la Beijing: „M-a felicitat pentru succesele extraordinare ale SUA obținute într-un timp așa scurt”

Cele mai noi

Trimite acest link pe