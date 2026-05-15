Ion Cristoiu: „Nicușor Dan va trimite liderii partidelor acasă și îi așteaptă înapoi după ce se vor împăca. Putem să stăm în situația actuală până la alegeri”

Alexandra Anton Marinescu
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre posibilitatea formării unui guvern tehnocrat după criza politică provocată de căderea executivului. Invitatul a spus că o astfel de variantă nu poate funcționa fără o înțelegere între partidele parlamentare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu a explicat că actuala situație politică este blocată de lipsa unei majorități și de refuzul partidelor de a colabora între ele.

Un guvern tehnocrat are nevoie de sprijin politic

Publicistul a spus că varianta unui executiv tehnocrat este posibilă doar dacă toate partidele își asumă în mod oficial susținerea acestuia.

„Există o soluție de guvern tehnocrat pe termen limitat. Dar pentru asta, tot acord scris. Pentru că partidele se întâlnesc între ele. Trebuie un acord scris din partea tuturor partidelor că sunt de acord cu guvernul, că vor susține un guvern tehnocrat.”, spune el.

Cristoiu a comentat și declarațiile președintelui Nicușor Dan despre desemnarea unui nou premier.

„Păi problema la el este… El a spus un lucru foarte important: «Nu mai facem experimente». Adică nu dau cuiva să facă un guvern și să vină înapoi.”, afirmă acesta.

Ion Cristoiu: „Niciunul nu are majoritate”

Invitatul consideră că actualele poziții ale partidelor fac imposibilă formarea rapidă a unei majorități parlamentare.

„Până luni, crezi că PNL-ul se schimbă? Nu. Luni este inutil.”, spune el.

Cristoiu a afirmat că nici PSD și nici celelalte partide nu au, în acest moment, o formulă de majoritate.

„Păi să știți că Grindeanu nu face majoritate. Niciunul nu are majoritate.”, afirmă scriitorul.

În opinia sa, consultările de la Cotroceni ar putea avea doar rolul de a amâna rezolvarea crizei.

„Luni nu se va întâmpla nimic. Partidele vin la consultări și el le va spune: mergeți acasă și să veniți la mine când vă veți împăca. Guvernul ăsta poate să fie minoritar până la alegeri.”, spune Ion Cristoiu.

