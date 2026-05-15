„Delta Dunării” din Cluj. Locul de basm cunoscut de puțini români, aflat la 428 km de București.

O locație din județul Cluj, mai puțin cunoscută de oameni, a făcut furori în mediul online după ce un fotograf a postat mai multe imagini cu locul spectaculos. Orașul Turda este deja bine cunoscut pentru atracțiile turistice prezente aici. Salina Turda și Cheile Turzii sunt locații cunoscute chiar și la nivel internațional, scrie Știri de Cluj.

Cu toate acestea, există aici o zonă pe care nu mulți au descoperit-o. Locul de basm seamănă cu Delta Dunării, iar peisajul este unul fascinant.

„Delta Dunării” din Cluj

Un fotograf a postat în mediul online mai multe imagini cu locația spectaculoasă, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mai mulți localnici au recunoscut că nu știau de acest loc. Alții au rămas surprinși de frumusețea naturii. Luciul întins de apă, stufărișul dens și vegetația sălbatică oferă un peisaj aparte, care contrastează puternic cu agitația orașului.

Locul este apreciat mai ales pentru liniștea și cadrele spectaculoase, în special la răsărit și apus, când reflexiile luminii în apă creează imagini impresionante. Zona atrage deja fotografi, pasionați de natură și persoane care caută o scurtă escapadă în mijlocul naturii.

Un alt avantaj este accesibilitatea. Situată la doar câteva minute de centrul municipiului Turda, „delta” improvizată poate deveni rapid o alternativă de relaxare pentru localnici și turiști, fără costuri mari sau drumuri lungi.

Sursă foto: Bogdan DC