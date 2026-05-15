Prima pagină » Știri politice » Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”

Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”

Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a comentat, joi seară, la Antena 3, motivele pentru care Guvernul va plăti 920 de milioane de euro din SAFE pentru 4 nave militare, deși avea o ofertă la jumătate din preț de la Damen Galați. 

Radu Miruță a explicat că motivul pentru care Guvernul alocă 920 de milioane de euro prin programul SAFE pentru patru nave militare, în ciuda unei oferte mai ieftine de la Damen Galați, este acela că produsul prezentat este altul decât cel contractat prin program.

„Răspunsul este şi mai simplu decât vă imaginaţi. Pentru că nu este adevărat. Ce aţi prezentat este alt produs decât ce am contractat noi prin SAFE. Nu e acelaşi lucru. Vă spun datele. Ce spune domnul de la Damen (n.r. – director de vânzări) este raportat la un produs diferit decât cel pe care… Eu nu pot să comentez veridicitatea celor spuse”, a spus Radu Miruță. 

În septembrie 2025, după doi ani de discuții cu Forțele Navale Române, Damen Galați se angaja să construiască patru nave militare pentru 457 milioane de euro. Oferta nu a primit niciun răspuns, însă, prin SAFE, sunt alocate 920 de milioane de euro pentru patru nave similare. MApN spune însă că nu va semna contracte de achiziție publică în condiții dezavantajoase pentru instituție.

Managerul Damen a cerut o întâlnire cu Miruță și Jurca

Managerul Damen s-a adresat ministrului Miruță și șefului Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, pentru programul „Acțiunea pentru securitatea Europei”, prin care sunt finanțate, cu 16,7 miliarde de euro, investiții strategice în înzestrarea Armatei, infrastructură critică și securitate.

Managerul a cerut o întâlnire cu cei doi pentru că, de aproape jumătate de an, Damen Galați făcuse o ofertă pentru construirea a două nave de patrulare și a altor două, destinate intervențiilor scafandrilor. Întrebat aseară de ce nu s-a întâlnit și cu Damen, Radu Miruță a explicat că oferta nu conținea produsele cerute de Ministerul Apărării.

„Ce aţi arătat dvs, cu diferenţa enormă, nu conţine, faţă de produsele pe care le-a cerut Ministerul Apărării, următoarele: Sistemul de conducere a focului, aparatură de detecţie CBRN, sonar de chilă, sistemul de comandă şi control de navă, sistemul de rachettă antieriană. Aceşti oameni au trimis către Ministerul Apărării o ofertă comparabilă, cred la ce se referă, pentru Corveta cumpărată în trecut”.

Rheinmetall va produce navele în România

De asemenea, ministrul Apărării a spus că Rheinmetall va produce navele la Şantierul Naval Mangalia și a subliniat că aproximativ 4-5 fabrici românești vor fi salvate.

„La Şantierul Naval Mangalia. Ori o va îndeplini, ori nu va face contractul. Producţia se va face în România, cu fabrici în România, salvând cel puţin 4-5 din fabricile duse la moarte de ROMARM”. 

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”
22:59
Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”
FLASH NEWS Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce
22:59
Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce
FLASH NEWS Donald Trump ezită să spună care au fost concluziile întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping. Ce se știe până acum
21:48
Donald Trump ezită să spună care au fost concluziile întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping. Ce se știe până acum
VIDEO Georgescu laudă PSD și pe George Simion pentru moțiunea de cenzură: „Felicitări, a fost un prim pas spre reconciliere națională”
21:29
Georgescu laudă PSD și pe George Simion pentru moțiunea de cenzură: „Felicitări, a fost un prim pas spre reconciliere națională”
EMISIUNI Călin Georgescu: „Până la sfârșitul anului se va semna pacea în Ucraina”
21:25
Călin Georgescu: „Până la sfârșitul anului se va semna pacea în Ucraina”
DEZVĂLUIRI Obama îl contrazice pe Donald Trump. Cum a reușit fostul președinte SUA să obțină 97% din uraniul îmbogățit al Iranului fără să tragă un foc de armă
20:58
Obama îl contrazice pe Donald Trump. Cum a reușit fostul președinte SUA să obțină 97% din uraniul îmbogățit al Iranului fără să tragă un foc de armă
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie pentru miliardele din apărare
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Ce se va întâmpla cu Europa în noua ordine mondială?
FLASH NEWS Alexandra Căpitănescu a calificat România în finala Eurovision 2026. Care sunt restul țărilor care vor urca pe scena de la Viena sâmbătă
08:29
Alexandra Căpitănescu a calificat România în finala Eurovision 2026. Care sunt restul țărilor care vor urca pe scena de la Viena sâmbătă
VIDEO Trump, primit de Xi în „inima puterii” de la Beijing. Liderul SUA, în vizită la sediul ultrasecurizat al Partidului Comunist Chinez
08:10
Trump, primit de Xi în „inima puterii” de la Beijing. Liderul SUA, în vizită la sediul ultrasecurizat al Partidului Comunist Chinez
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PNL a votat în Biroul Permanent că nu va mai face în veci o coaliție cu PSD. Nu au votat că vor trece în opoziție”
08:00
Ion Cristoiu: „PNL a votat în Biroul Permanent că nu va mai face în veci o coaliție cu PSD. Nu au votat că vor trece în opoziție”
HOROSCOP Zodia care își schimbă radical viața în luna mai. Mihai Voropchievici: „Este posibil să renunți la job sau la o relație”
08:00
Zodia care își schimbă radical viața în luna mai. Mihai Voropchievici: „Este posibil să renunți la job sau la o relație”
TURISM „Delta Dunării” din Cluj. Locul de basm cunoscut de puțini români, aflat la 428 km de București
07:42
„Delta Dunării” din Cluj. Locul de basm cunoscut de puțini români, aflat la 428 km de București
JUSTIȚIE Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost reținuți și propuși ÎCCJ pentru arestarea preventivă. Peste 130.000 € au fost găsiți de anchetatori
07:33
Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost reținuți și propuși ÎCCJ pentru arestarea preventivă. Peste 130.000 € au fost găsiți de anchetatori

Cele mai noi

Trimite acest link pe