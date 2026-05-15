Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a comentat, joi seară, la Antena 3, motivele pentru care Guvernul va plăti 920 de milioane de euro din SAFE pentru 4 nave militare, deși avea o ofertă la jumătate din preț de la Damen Galați.

Radu Miruță a explicat că motivul pentru care Guvernul alocă 920 de milioane de euro prin programul SAFE pentru patru nave militare, în ciuda unei oferte mai ieftine de la Damen Galați, este acela că produsul prezentat este altul decât cel contractat prin program.

„Răspunsul este şi mai simplu decât vă imaginaţi. Pentru că nu este adevărat. Ce aţi prezentat este alt produs decât ce am contractat noi prin SAFE. Nu e acelaşi lucru. Vă spun datele. Ce spune domnul de la Damen (n.r. – director de vânzări) este raportat la un produs diferit decât cel pe care… Eu nu pot să comentez veridicitatea celor spuse”, a spus Radu Miruță.

În septembrie 2025, după doi ani de discuții cu Forțele Navale Române, Damen Galați se angaja să construiască patru nave militare pentru 457 milioane de euro. Oferta nu a primit niciun răspuns, însă, prin SAFE, sunt alocate 920 de milioane de euro pentru patru nave similare. MApN spune însă că nu va semna contracte de achiziție publică în condiții dezavantajoase pentru instituție.

Managerul Damen a cerut o întâlnire cu Miruță și Jurca

Managerul Damen s-a adresat ministrului Miruță și șefului Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, pentru programul „Acțiunea pentru securitatea Europei”, prin care sunt finanțate, cu 16,7 miliarde de euro, investiții strategice în înzestrarea Armatei, infrastructură critică și securitate.

Managerul a cerut o întâlnire cu cei doi pentru că, de aproape jumătate de an, Damen Galați făcuse o ofertă pentru construirea a două nave de patrulare și a altor două, destinate intervențiilor scafandrilor. Întrebat aseară de ce nu s-a întâlnit și cu Damen, Radu Miruță a explicat că oferta nu conținea produsele cerute de Ministerul Apărării.

„Ce aţi arătat dvs, cu diferenţa enormă, nu conţine, faţă de produsele pe care le-a cerut Ministerul Apărării, următoarele: Sistemul de conducere a focului, aparatură de detecţie CBRN, sonar de chilă, sistemul de comandă şi control de navă, sistemul de rachettă antieriană. Aceşti oameni au trimis către Ministerul Apărării o ofertă comparabilă, cred la ce se referă, pentru Corveta cumpărată în trecut”.

Rheinmetall va produce navele în România

De asemenea, ministrul Apărării a spus că Rheinmetall va produce navele la Şantierul Naval Mangalia și a subliniat că aproximativ 4-5 fabrici românești vor fi salvate.

„La Şantierul Naval Mangalia. Ori o va îndeplini, ori nu va face contractul. Producţia se va face în România, cu fabrici în România, salvând cel puţin 4-5 din fabricile duse la moarte de ROMARM”.

