Trump, primit de Xi în „inima puterii” de la Beijing. Liderul SUA, în vizită la sediul ultrasecurizat al Partidului Comunist Chinez

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump a fost primit de Xi Jinping la Zhongnanhai, complexul ultrasecurizat al conducerii Partidului Comunist Chinez. Foarte puțini lideri americani au avut acces în locul considerat centrul real al puterii de la Beijing.

Vizita președintelui Donald Trump în China s-a apropiat de final vineri, însă agenda liderului american a inclus unul dintre cele mai simbolice și rare momente diplomatice din relația dintre Washington și Beijing.

Liderul de la Casa Albă a fost primit de Xi Jinping la Zhongnanhai, sediul conducerii Partidului Comunist Chinez, un complex extrem de bine păzit și aproape inaccesibil publicului, scrie CNN.

Coloana oficială a liderului american, formată din peste 10 de vehicule blindate cu semnale luminoase, a traversat centrul Beijingului până la complexul considerat nucleul puterii politice chineze. Cei doi lideri au avut o întâlnire bilaterală urmată de un prânz de lucru, Trump urmând să petreacă aproximativ trei ore în interiorul complexului.

Zhongnanhai, locul în care se iau marile decizii ale Chinei

Zhongnanhai este adesea comparat cu Casa Albă sau Kremlinul, fiind centrul administrativ și politic al conducerii chineze. Complexul se întinde pe aproximativ 1.500 de acri și combină pavilioane imperiale istorice, temple și clădiri administrative moderne.

Zona este protejată de măsuri de securitate excepționale, accesul fiind controlat de o unitate militară de elită responsabilă cu protecția liderilor Partidului Comunist Chinez. Imaginile și detaliile despre interiorul complexului sunt strict limitate inclusiv pe platformele chineze de cartografiere.

În același timp, Zhongnanhai a devenit de-a lungul deceniilor un simbol al elitei politice chineze. Aici se reunesc liderii Politburo și Comitetul Permanent al Partidului Comunist Chinez, structura restrânsă care conduce efectiv țara.

Puțini președinți americani au intrat în complexul ultrasecurizat

Vizita lui Trump îl plasează într-un grup extrem de restrâns de lideri americani care au avut acces la Zhongnanhai.

Primul a fost fostul președinte american Richard Nixon, care s-a întâlnit aici cu Mao Zedong în timpul vizitei istorice din 1972, moment ce a schimbat radical relațiile dintre Statele Unite și China.

Trei decenii mai târziu, George W. Bush a fost primit în același complex de liderul chinez Jiang Zemin, într-o vizită dedicată consolidării relațiilor bilaterale.

Ultimul lider american care a pășit la Zhongnanhai înaintea actualei vizite a fost Barack Obama, care s-a întâlnit acolo cu Xi Jinping în 2014. Cei doi au luat atunci cina și au servit ceai într-unul dintre pavilioanele istorice ale complexului.

Vizita actuală este privită drept un nou semnal al încercărilor Washingtonului și Beijingului de a stabiliza relațiile dintre cele două mari puteri, în contextul tensiunilor comerciale, militare și geopolitice din ultimii ani.

