Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum PSD a trecut în opoziție, iar acum trebuie văzut cum se vor descurca PNL și USR.

Ion Cristoiu: „Eu am fost un mare dușman al acelei coaliții. Pentru că a fost o coaliție artificială, la fel ca și cea din 2002. A fost o Coaliție creată împotriva AUR. Au îngropat România într-o dictatură. Au trecut prin asumarea răspunderii, n-au respectat nicio democrație. PSD-ul nu a fost niciodată în opoziție. Și atunci el produce, că m-am și enervat, monștri…”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum PSD a trecut în opoziție, iar acum trebuie văzut cum se vor descurca PNL și USR. Acesta a început prin a spune că vina principală este a lui Sorin Grindeanu că a acceptat ca guvernarea să fie strict de dreapta. Jurnalistul susține că PSD-ul a fost de acord cu tot ce își doreau PNL-ul și USR-ul. Acesta afirmă că PSD trebuie să fie în opoziție, mai ales dacă partidul își dorește să câștige următoarele alegeri.