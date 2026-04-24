Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum PSD a trecut în opoziție, iar acum trebuie văzut cum se vor descurca PNL și USR.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum PSD a trecut în opoziție, iar acum trebuie văzut cum se vor descurca PNL și USR. Acesta a început prin a spune că vina principală este a lui Sorin Grindeanu că a acceptat ca guvernarea să fie strict de dreapta. Jurnalistul susține că PSD-ul a fost de acord cu tot ce își doreau PNL-ul și USR-ul. Acesta afirmă că PSD trebuie să fie în opoziție, mai ales dacă partidul își dorește să câștige următoarele alegeri.
„Deci până acum, din cauza unui anumit Sorin Grindeanu, care a fost de acord cu acest Guvern și de un an a dus o politică de dreapta… E treaba lui. USR-isto, PNL-ist… Pentru că PSD zicea da, da, da la toate. Acum, cum zicea Caragiale, orizontul politic s-a limpezit. Avem un guvern minoritar, cel care a condus până acum România. Numai că nu s-a văzut responsabilitatea, că tot timpul era și PSD. Acuma PSD trece în opoziție. Vom avea un Guvern două-trei luni și vom vedea ce vor face PNL, UDMR și USR-ul. După asta vom vedea… Aș vrea să se întâmple lucru că trebuie limpezită situația. Eu am fost un mare dușman al acelei coaliții. Pentru că a fost o coaliție artificială, la fel ca și cea din 2021. A fost o Coaliție creată împotriva AUR. Au îngropat România într-o dictatură. Au trecut prin asumarea răspunderii, n-au respectat nicio democrație. PSD-ul nu a fost niciodată în opoziție. Și atunci el produce, că m-am și enervat, monștri ca ăla de la Buzău.”, a explicat jurnalistul.