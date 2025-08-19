Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „România ar putea trece prin Parlament un TRATAT de alianță militară cu Ucraina”

Malina Maria Fulga
19 aug. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre implicațiile unui posibil contract militar între România și Ucraina, privit ca o garanție a securității Ucrainei. Gazetarul susține că, în cazul în care un astfel de acord ar fi încălcat de către Rusia, s-ar putea declanșa un adevărat război al Occidentului împotriva Moscovei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu afirmă că, în eventualitatea încheierii unui tratat de alianță militară între România și Ucraina, care ar implica și alte state europene, dar și Statele Unite, acest acord ar presupune un angajament clar în cazul unor noi intervenții rusești. Invitatul susține că o eventuală acțiune militară a Rusiei, în contextul existenței unui asemenea tratat, ar putea declanșa un război deschis împotriva Moscovei. Mai mult, el consideră că o astfel de situație ar fi chiar mai gravă decât o posibilă încălcare a articolului 5 din Tratatul NATO.

„Ai spune și tu că România s-ar oferi să se înscrie, așadar, dar asta ar însemna ca România să adopte în Parlament un tratat de alianță militară cu Ucraina, tratat pe care l-ar semna și America, și alte state. În momentul în care Rusia, încălcând acest tratat de pace, ar ataca Ucraina, s-ar declanșa un conflict chiar mai grav decât cel prevăzut de articolul 5. Pentru că articolul 5 este, de fapt, destul de complicat. Mai ales pentru America, să declanșeze un război împotriva Rusiei.”

