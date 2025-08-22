Ion Cristoiu: „Rușii nu vor accepta trupe germane la granița lor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre ideea vehiculată conform căreia Germania ar intenționa să trimită trupe în Ucraina pentru a asigura autonomia teritoriului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că ideea trimiterii unor trupe occidentale în Ucraina, sub pretextul asigurării păcii, nu ar face decât să agraveze tensiunile din regiune. Potrivit acestuia, Rusia nu ar accepta prezența trupelor europene la granițele sale.

Cristoiu face și o remarcă privind informațiile conform cărora ar urma să fie trimise din Occident avioane militare pe teritoriul României, avioane care urmează să fie folosite pentru apărarea Ucrainei.