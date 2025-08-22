Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Rușii nu vor accepta trupe germane la GRANIȚA lor”

Malina Maria Fulga
22 aug. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre ideea vehiculată conform căreia Germania ar intenționa să trimită trupe în Ucraina pentru a asigura autonomia teritoriului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că ideea trimiterii unor trupe occidentale în Ucraina, sub pretextul asigurării păcii, nu ar face decât să agraveze tensiunile din regiune. Potrivit acestuia, Rusia nu ar accepta prezența trupelor europene la granițele sale.

Cristoiu face și o remarcă privind informațiile conform cărora ar urma să fie trimise din Occident avioane militare pe teritoriul României, avioane care urmează să fie folosite pentru apărarea Ucrainei.

„Și cine-i nebun după planeta asta să știe că a încheiat pacea, că sunt tratate cu șapte țări, cele mai puternice din lume, militare, și el, după un an, zice: „Hai să cuceresc Kievul” Ce-i, nebun? Cel mai interesat în continuarea războiului este cancelarul german, care are nevoie de înarmare. Cum să credem noi că rușii vor accepta să fie trupe nemțești la granița lor? Problema este dacă, întrebarea asta e, că vreunul din șefi, adică Nicușor Dan sau Bolojan, au fost întrebați privind trimiterea avioanelor militare pentru Ucraina, în România. Bănuiesc că da.”

 

