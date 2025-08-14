Ion Cristoiu: „Scenariul cu Georgescu prim-ministru este o diversiune a sistemului. AUR nu are cum să ajungă la putere”

În ediția din 14 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, publicistul Ion Cristoiu a atacat dur teza vehiculată recent în spațiul public conform căreia AUR va ajunge la guvernare împreună cu PSD, iar Călin Georgescu ar urma să devină premier. În opinia sa, această ipoteză este o manevră orchestrată de sistem, menită să inducă frică și să devieze discuțiile electorale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu: „Circulă în ultima vreme, pusă la cale de sistem (n.r. informația conform căreia AUR ar intra la guvernare cu PSD din toamnă, iar Călin Georgescu ar deveni premier). Este o diversiune la care noi mușcăm. AUR nu are cum să ajungă la putere.”

Cristoiu a argumentat că scopul acestei diversiuni este clar: consolidarea poziției partidelor tradiționale și canalizarea sprijinului electoral spre acestea, prin crearea unei amenințări exagerate. De asemenea, se poate lua în calcul ipoteza conform căreia scenariul cu Georgescu prim-ministru are ca scop liniștirea electoratului suveranist.

„Teza e în felul următor – dacă nu ascultați ce zice Bolojan, vine Călin Georgescu. Iar suveraniștii mușcă. Cum să vină suveraniștii la putere?”

Într-un moment de analiza în profunzime, jurnalistul a oferit și o perspectivă surprinzătoare asupra victoriei lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale, una pe care o asociază mai mult cu o manipulare economică, decât cu un val de simpatie electorală.

„Nicușor Dan nu a câștigat alegerile sub pretextul că vin rușii. A câștigat prin acțiunea penală a lui Mugur Isărescu, care a crescut cursul și a creat spaima că, dacă vine Simion, o să fie nu știu cât euro.”