Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul în care președintele României își construiește imaginea publică. Invitatul a ironizat aparițiile șefului statului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cristoiu a descris felul în care președintele Nicușor Dan a apărut în spațiul public. El a făcut remarci despre „dieta” și comportamentul acestuia.
„În primul rând, cred că are stomac de fier pentru că atenție, a mâncat compoturi, avea pe masă cinci compoturi, după compoturi sucuri, după asta șorici, slănină și după asta a băut lapte direct de la vacă. Păi aici m-am mirat că am vrut să văd, că știi că e președintele României, tot ce zice pentru mine este sfânt. Și zice așa: am băut lapte direct după ce a fost muls, deci nu rezultă că a tras de țâța aia da. După a plecat la restaurant.”, povestește Ion Cristoiu.
Cristoiu a mai spus și că imaginea președintelui este fie a unui „prostălău”, fie a unui om care joacă un rol pentru a păcăli publicul.
„Este clar că el joacă rolul de prost. Deci imaginea lui de până acum de când e președinte este că e un prostălău. Marea întrebare care rămâne pentru noi, că trebuie să fim atenți, este dacă el este chiar prostălău, așa că e așa, sau joacă rol, zice: bă, lasă mă creadă ăștia prost și când o să scot bâta de la spate să vadă ei. (…) Toate având drept caracteristică falsitatea lui. Deci eu nu am pomenit un om mai fals în ceea ce face. Cel mai grav este faptul că toți președinții României de până acum în viața lor personală au fost discreți. De ce? Este o chestie de decență să nu-mi arate chiloții celorlalți.”, afirmă Cristoiu.