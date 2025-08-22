Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul în care președintele României își construiește imaginea publică. Invitatul a ironizat aparițiile șefului statului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are stomac de fier”

Cristoiu a descris felul în care președintele Nicușor Dan a apărut în spațiul public. El a făcut remarci despre „dieta” și comportamentul acestuia.

„În primul rând, cred că are stomac de fier pentru că atenție, a mâncat compoturi, avea pe masă cinci compoturi, după compoturi sucuri, după asta șorici, slănină și după asta a băut lapte direct de la vacă. Păi aici m-am mirat că am vrut să văd, că știi că e președintele României, tot ce zice pentru mine este sfânt. Și zice așa: am băut lapte direct după ce a fost muls, deci nu rezultă că a tras de țâța aia da. După a plecat la restaurant.”, povestește Ion Cristoiu.

„Toți președinții ROMÂNIEI de până acum în viața lor personală au fost discreți”

Cristoiu a mai spus și că imaginea președintelui este fie a unui „prostălău”, fie a unui om care joacă un rol pentru a păcăli publicul.